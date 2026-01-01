XWiki היא פלטפורמת ויקי ארגונית בקוד פתוח שחורגת מתיעוד סטטי. מודל העמודים המובנה שלה מארגן תוכן למרחבים ועמודים היררכיים, בעוד שמנוע סקריפטים מובנה מאפשר לצוותים לבנות לוחות מחוונים דינמיים ויישומי אינטרנט פנימיים מותאמים אישית ישירות על דפי הוויקי. עם למעלה מ-900 הרחבות ואשף App Within Minutes מובנה, צוותים יכולים להפוך את XWiki לבסיס ידע מותאם אישית, מערכת מעקב אחר בעיות, או סביבת עבודה לפרויקטים מבלי להתחיל מאפס.

אירוח עצמי של XWiki על VPS משלכם שומר את כל התיעוד, התהליכים הפנימיים וידע החברה תחת שליטתכם הישירה — ללא עמלות לפי משתמש, ללא נעילת ספק, וללא נתונים העוזבים את התשתית שלכם. תבנית זו משלבת את XWiki עם מסד נתונים PostgreSQL לאחסון אמין ומוכן לייצור.