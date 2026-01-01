פרוסו XWiki בלחיצה אחת.
פלטפורמת ויקי עוצמתית בקוד פתוח לניהול ידע צוותי, תיעוד וסביבות עבודה שיתופיות.
בחרו תוכנית VPS עבור XWiki
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם XWiki
XWiki היא פלטפורמת ויקי ארגונית בקוד פתוח שחורגת מתיעוד סטטי. מודל העמודים המובנה שלה מארגן תוכן למרחבים ועמודים היררכיים, בעוד שמנוע סקריפטים מובנה מאפשר לצוותים לבנות לוחות מחוונים דינמיים ויישומי אינטרנט פנימיים מותאמים אישית ישירות על דפי הוויקי. עם למעלה מ-900 הרחבות ואשף App Within Minutes מובנה, צוותים יכולים להפוך את XWiki לבסיס ידע מותאם אישית, מערכת מעקב אחר בעיות, או סביבת עבודה לפרויקטים מבלי להתחיל מאפס.
אירוח עצמי של XWiki על VPS משלכם שומר את כל התיעוד, התהליכים הפנימיים וידע החברה תחת שליטתכם הישירה — ללא עמלות לפי משתמש, ללא נעילת ספק, וללא נתונים העוזבים את התשתית שלכם. תבנית זו משלבת את XWiki עם מסד נתונים PostgreSQL לאחסון אמין ומוכן לייצור.
פיצ'רים עיקריים של XWiki
מודל עמוד מובנה
לארגן תוכן במרחבים ודפים היררכיים עם יחסי הורה-ילד, תוך שמירה על בסיסי ידע גדולים ניתנים לניווט ועקביים.
בונה אפליקציות מובנה
צרו יישומי נתונים מותאמים אישית על גבי דפי ויקי באמצעות אשף **App Within Minutes** — ללא צורך ב-framework חיצוני או בקידוד.
900+ סיומות
הרחיבו את XWiki עם ספרייה של 900+ הרחבות קהילה, הכוללות יומנים, תרשימים, ניהול משימות ואימות LDAP.
מנוע סקריפטים
כתבו סקריפטים של Velocity, Groovy או Python בתוך דפי ויקי כדי לבנות תוכן דינמי, לוחות מחוונים ודוחות אוטומטיים.
חיפוש טקסט מלא
Solr מוטמע מבצע אינדוקס לכל תוכן העמודים והקבצים המצורפים, ומספק תוצאות רלוונטיות באופן מיידי, גם במאגרי ידע גדולים.
היסטוריית גרסאות
כל עריכה נשמרת בגרסאות אוטומטית עם תצוגת הבדלים מלאה ושחזור בלחיצה אחת לשחזור כל גרסה קודמת של כל עמוד.
למה להריץ את XWiki על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.