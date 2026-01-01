התקינו את Hemmelig בהתקנה בלחיצה אחת.
שתפו סודות מוצפנים הנמחקים אוטומטית באמצעות קישורים חד-פעמיים הנעלמים לאחר הקריאה הראשונה.
בחרו תוכנית VPS עבור Hemmelig
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hemmelig
Hemmelig הוא יישום באירוח עצמי לשיתוף מידע רגיש באמצעות קישורים מוצפנים ומשמידים את עצמם. סיסמאות, מפתחות API ופתקים פרטיים מוצפנים בצד הלקוח לפני שהם עוזבים את הדפדפן, כך שהשרת מאחסן רק טקסט מוצפן שאינו יכול לפענח. כל סוד יכול להיות נעול מאחורי ביטוי סיסמה, מוגבל לפי IP, מוגדר לפוג תוקף לאחר זמן נבחר, או מוגבל למספר צפיות מרבי.
הפעלת Hemmelig ב-VPS משלכם שומרת על כל אישורי הגישה המשותפים מחוץ לתשתית צד שלישי. אתם שולטים בכללי השמירה, ביומני הגישה ובגבול ההצפנה, מה שהופך אותו למתאים לצוותים שמעבירים אישורי גישה, נתוני לקוחות, או כל מטען ייעודי רגיש מדי כדי להשאירו בהיסטוריית אימייל או צ'אט.
פיצ'רים עיקריים של Hemmelig
הצפנה בצד לקוח
סודות מוצפנים בדפדפן עם AES-256-GCM לפני ההעלאה, כך שהשרת לעולם לא רואה טקסט רגיל.
קישורים חד פעמיים
כל קישור נמחק אוטומטית לאחר מספר צפיות הניתן להגדרה או חלון זמן תפוגה, ולא משאיר אחריו עקבות.
הגנת סיסמה ו-IP
אבטחו סודות באמצעות ביטוי סיסמה אופציונלי או הגבילו גישה לטווחי IP ספציפיים לשכבת אבטחה נוספת.
העלאות קבצים מוצפנות
צרפו קבצים לסוד עם אותה הצפנה מקצה לקצה שמוחלת על מטעני טקסט, מוכנים עבור משתמשים מאומתים.
שיתוף קוד QR
צרו קודי QR לכל קישור סודי, כך שהנמענים יוכלו לפתוח אותו בטלפון מבלי להעתיק כתובות URL ארוכות.
אין צורך בחשבון
כל אחד יכול ליצור ולפתוח סוד בלי להירשם, בעוד שחשבונות אופציונליים פותחים קבצים והיסטוריה.
למה להריץ את Hemmelig על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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