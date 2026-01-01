Hemmelig הוא יישום באירוח עצמי לשיתוף מידע רגיש באמצעות קישורים מוצפנים ומשמידים את עצמם. סיסמאות, מפתחות API ופתקים פרטיים מוצפנים בצד הלקוח לפני שהם עוזבים את הדפדפן, כך שהשרת מאחסן רק טקסט מוצפן שאינו יכול לפענח. כל סוד יכול להיות נעול מאחורי ביטוי סיסמה, מוגבל לפי IP, מוגדר לפוג תוקף לאחר זמן נבחר, או מוגבל למספר צפיות מרבי.

הפעלת Hemmelig ב-VPS משלכם שומרת על כל אישורי הגישה המשותפים מחוץ לתשתית צד שלישי. אתם שולטים בכללי השמירה, ביומני הגישה ובגבול ההצפנה, מה שהופך אותו למתאים לצוותים שמעבירים אישורי גישה, נתוני לקוחות, או כל מטען ייעודי רגיש מדי כדי להשאירו בהיסטוריית אימייל או צ'אט.