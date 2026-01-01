פרוסו את OctoBot בהתקנה בלחיצה אחת.
בוט מסחר בקריפטו בקוד פתוח לאוטומציה של אסטרטגיות AI, גריד, DCA ו-TradingView ב-15+ בורסות.
בחרו תוכנית VPS עבור OctoBot
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם OctoBot
OctoBot הוא בוט מסחר בקריפטו חינמי, בקוד פתוח, שמתחבר ל-Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, ולמעלה מ-15 בורסות נוספות באמצעות ממשק ווב יחיד. הוא תומך במסחר בשיטת גריד (grid trading), ממוצע עלות בדולר (dollar-cost averaging), יצירת שוק (market making), אסטרטגיות מונעות AI, אוטומציית ווב-הוק של TradingView, ומנוע בדיקה לאחור (backtesting) הניתן לתכנות מלא לשיפור הגדרות מול נתוני שוק היסטוריים.
אירוח עצמי של OctoBot על שרת ה-VPS שלכם שומר כל מפתח API, פרופיל והיסטוריית מסחר תחת שליטתכם הישירה, ללא שכבת משמורת ביניכם לבין הבורסה. ממשק המשתמש (UI) של הדפדפן פועל 24/7 על שרת ה-VPS שלכם כך שאסטרטגיות ממשיכות לפעול גם כשהמחשב המקומי שלכם במצב לא מקוון, ומערכת התוספים "tentacles" מאפשרת לכם להרחיב את הבוט עם אותות או ממשקים מותאמים אישית מבלי לגעת בתמונת המקור (upstream image).
פיצ'רים עיקריים של OctoBot
תמיכה ב-15+ בורסות
התחברו ל-Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, ולעוד בורסות ספוט וחוזים עתידיים רבות מפריסה אחת.
סוגי אסטרטגיה מרובים
הריצו מסחר בגרף, DCA, יצירת שוק, ארביטראז', אותות מונעי AI ואסטרטגיות ווב-הוק של TradingView במקביל בפרופילים נפרדים.
אוטומציית TradingView
קבלו התראות TradingView ישירות ל-OctoBot כדי להפעיל עסקאות מהאינדיקטורים המועדפים עליכם של Pine Script ללא שירותי ביניים.
מנוע Backtesting
הפעילו אסטרטגיות מול נתוני שוק היסטוריים עם דוחות ביצועים מפורטים לפני שתסכנו הון במסחר חי.
מערכת תוספים של Tentacles
הרחיבו את OctoBot עם זרועות קהילתיות עבור אסטרטגיות חדשות, בורסות וממשקים, או כתבו משלכם מבלי לפצל את הפרויקט.
Telegram ו-התראות אינטרנט
עקבו אחר תיק ההשקעות ופעילות המסחר מלוח המחוונים האינטרנטי המובנה או שלחו התראות בזמן אמת ל-Telegram לשליטה מכל מקום.
למה להריץ את OctoBot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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