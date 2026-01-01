OctoBot הוא בוט מסחר בקריפטו חינמי, בקוד פתוח, שמתחבר ל-Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, ולמעלה מ-15 בורסות נוספות באמצעות ממשק ווב יחיד. הוא תומך במסחר בשיטת גריד (grid trading), ממוצע עלות בדולר (dollar-cost averaging), יצירת שוק (market making), אסטרטגיות מונעות AI, אוטומציית ווב-הוק של TradingView, ומנוע בדיקה לאחור (backtesting) הניתן לתכנות מלא לשיפור הגדרות מול נתוני שוק היסטוריים.

אירוח עצמי של OctoBot על שרת ה-VPS שלכם שומר כל מפתח API, פרופיל והיסטוריית מסחר תחת שליטתכם הישירה, ללא שכבת משמורת ביניכם לבין הבורסה. ממשק המשתמש (UI) של הדפדפן פועל 24/7 על שרת ה-VPS שלכם כך שאסטרטגיות ממשיכות לפעול גם כשהמחשב המקומי שלכם במצב לא מקוון, ומערכת התוספים "tentacles" מאפשרת לכם להרחיב את הבוט עם אותות או ממשקים מותאמים אישית מבלי לגעת בתמונת המקור (upstream image).