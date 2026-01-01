ChartDB הוא עורך דיאגרמות מסדי נתונים מבוסס דפדפן המאפשר למפתחים ול-DBA לדמיין כל סכימת מסד נתונים מבלי לחבר את הכלי ישירות למסד הנתונים שלהם. "Smart Query" יחידה — הצהרת SQL שאתם מריצים בלקוח שלכם — מחזירה מטא-נתונים של סכימה כ-JSON. הדביקו אותה ל-ChartDB והיא תיצור מיד ERD אינטראקטיבי מלא, ללא צורך בחשבון, ללא פרטי התחברות שמורים, וללא סיסמת מסד נתונים שתעזוב אי פעם את הטרמינל שלכם.

תכונת ייצוא ה-DDL המופעלת על ידי AI מייצרת סקריפטים להעברה בין דיאלקטים של מסדי נתונים, שימושית לצוותים המתכננים העברות בין מסדי נתונים או מתעדים שינויים בסכימה לצורך בדיקה. אירוח עצמי של ChartDB שומר את כל מידע הסכימה בתוך התשתית שלכם במקום כלי ענן של צד שלישי.