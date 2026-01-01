התקינו ChartDB בלחיצה אחת.
עורך דיאגרמות מסדי נתונים בקוד פתוח שמציג באופן מיידי כל סכימה משאילתת SQL יחידה, ללא צורך באישורים שמורים.
בחרו תוכנית VPS עבור ChartDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ChartDB
ChartDB הוא עורך דיאגרמות מסדי נתונים מבוסס דפדפן המאפשר למפתחים ול-DBA לדמיין כל סכימת מסד נתונים מבלי לחבר את הכלי ישירות למסד הנתונים שלהם. "Smart Query" יחידה — הצהרת SQL שאתם מריצים בלקוח שלכם — מחזירה מטא-נתונים של סכימה כ-JSON. הדביקו אותה ל-ChartDB והיא תיצור מיד ERD אינטראקטיבי מלא, ללא צורך בחשבון, ללא פרטי התחברות שמורים, וללא סיסמת מסד נתונים שתעזוב אי פעם את הטרמינל שלכם.
תכונת ייצוא ה-DDL המופעלת על ידי AI מייצרת סקריפטים להעברה בין דיאלקטים של מסדי נתונים, שימושית לצוותים המתכננים העברות בין מסדי נתונים או מתעדים שינויים בסכימה לצורך בדיקה. אירוח עצמי של ChartDB שומר את כל מידע הסכימה בתוך התשתית שלכם במקום כלי ענן של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של ChartDB
ייבוא שאילתה חכמה
הדביקו תוצאת שאילתת SQL אחת כדי ליצור ERD מלא באופן מיידי — אין צורך בחיבור ישיר למסד נתונים או באישורים שמורים.
ייצוא DDL AI
צרו סקריפטים להגירת SQL בין דיאלקטים של מסדי נתונים, כדי לעזור לצוותים לתכנן הגירות בין מסדי נתונים או להפיק תיעוד סכימה.
תמיכה ב-10+ מסדי נתונים
עובד עם PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase, ועוד מחוץ לקופסה.
עורך אינטראקטיבי
הוסיפו הערות, סדרו מחדש וכוונו דיאגרמות באמצעות ממשק גרירה ושחרור שתוכנן עבור סכמות מורכבות מרובות טבלאות.
מגוון פורמטים לייצוא
ייצאו דיאגרמות כ-SQL, DBML, JSON, PNG, JPG, או SVG לתיעוד, שיתוף או אינטגרציה עם כלים אחרים.
למה להריץ את ChartDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.