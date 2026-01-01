התקינו את Buildbot בלחיצה אחת.
מסגרת CI/CD גמישה בקוד פתוח לאוטומציה של בניית תוכנה, בדיקות ופריסות בקרב עובדים מבוזרים.
בחרו תוכנית VPS עבור Buildbot
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Buildbot
Buildbot היא מסגרת אינטגרציה רציפה ואספקה מבוססת Python, שמבצעת אוטומציה של בנייה, בדיקה ופריסה של תוכנה. בניגוד לשירותי CI מתארחים בעלי תפיסה מוגדרת מראש, Buildbot ניתנת להגדרה מלאה בקוד Python — כל טריגר, מתזמן, בונה ומדווח מוגדר באופן תכנותי, ומעניק לצוותים שליטה מדויקת על צינורות ה-build שלהם ללא מגבלות של סכימות YAML הצהרתיות.
אירוח עצמי של Buildbot על גבי VPS שומר את תשתית ה-build שלכם על שרתים שאתם שולטים בהם, ללא חיוב לפי דקה, ללא מגבלות מאגרים, וללא תלות בזמינות של ספק CI חיצוני. ארכיטקטורת master-worker ניתנת להרחבה מעובד יחיד על גבי VPS קטן לעשרות עובדים על פני מכונות ייעודיות, כולם מתואמים מלוח מחוונים מרכזי אחד מבוסס אינטרנט.
פיצ'רים עיקריים של Buildbot
צינורות מוגדרים ב-Python
הגדירו כל שלב בנייה, טריגר, והתראה בקוד Python לגמישות מלאה ש-תצורות YAML הצהרתיות לא יכולות להשתוות אליה.
ארכיטקטורת עובדים מבוזרת
הריצו בנייה על כל מספר של עובדים — קונטיינרים מקומיים, מכונות מרוחקות, או VMs בענן — הכל מתואם ממאסטר אחד.
לוח בקרה לבניית Web
נטרו היסטוריית בנייה, התקדמות חיה וסטטוס עובדים מממשק האינטרנט של Buildbot עם תצוגות מפל, קונסולה ורשת.
תזמון גמיש
הפעילו בנייה על התחייבויות קוד, לוחות זמנים, בקשות ידניות, או תוצאות בנייה במעלה הזרם באמצעות אובייקטי מתזמן ניתנים להרכבה.
REST API ו-מדווחים
שאילתת מצב בנייה באמצעות REST API ושליחת התראות לדוא"ל, סלאק, בדיקות סטטוס של GitHub, או לכל נקודת קצה מותאמת אישית של webhook.
למה להריץ את Buildbot על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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