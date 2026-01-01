Buildbot היא מסגרת אינטגרציה רציפה ואספקה מבוססת Python, שמבצעת אוטומציה של בנייה, בדיקה ופריסה של תוכנה. בניגוד לשירותי CI מתארחים בעלי תפיסה מוגדרת מראש, Buildbot ניתנת להגדרה מלאה בקוד Python — כל טריגר, מתזמן, בונה ומדווח מוגדר באופן תכנותי, ומעניק לצוותים שליטה מדויקת על צינורות ה-build שלהם ללא מגבלות של סכימות YAML הצהרתיות.

אירוח עצמי של Buildbot על גבי VPS שומר את תשתית ה-build שלכם על שרתים שאתם שולטים בהם, ללא חיוב לפי דקה, ללא מגבלות מאגרים, וללא תלות בזמינות של ספק CI חיצוני. ארכיטקטורת master-worker ניתנת להרחבה מעובד יחיד על גבי VPS קטן לעשרות עובדים על פני מכונות ייעודיות, כולם מתואמים מלוח מחוונים מרכזי אחד מבוסס אינטרנט.