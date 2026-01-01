פרוסו את PhotoPrism בהתקנה בלחיצה אחת.
יישום לניהול תמונות המופעל על ידי בינה מלאכותית, שמארגן, מתייג ומחפש באופן אוטומטי את ספריית התמונות שלך, מבלי להעלות אותה לעננים של צד שלישי.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם PhotoPrism
PhotoPrism היא פלטפורמת ניהול תמונות ששמה את הפרטיות בראש סדר העדיפויות, ומשתמשת בבינה מלאכותית כדי לסווג, לתייג ולחפש באופן אוטומטי בכל אוסף התמונות שלכם. זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים וארגון מבוסס מיקום פועלים באופן מקומי על השרת שלכם — התמונות שלכם לעולם לא עוזבות את החומרה שלכם.
אירוח עצמי של PhotoPrism על ה-VPS שלכם מעניק לכם אלטרנטיבה עוצמתית ל-Google Photos ול-iCloud, שמתאימה למיליוני תמונות, תומכת בקבצי RAW ובסרטוני 4K, ושומרת על כל זיכרון בשליטה מלאה שלכם ללא מגבלות אחסון המוטלות על ידי תוכנית מנוי של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של PhotoPrism
תיוג מונע על ידי AI
מסווג תמונות אוטומטית לפי נושא, סצנה ועצמים באמצעות למידת מכונה על המכשיר — ללא צורך בעיבוד ענן.
זיהוי פנים
מקבץ תמונות לפי האנשים שמופיעים בהן, כך שתוכלו למצוא באופן מיידי כל תמונה של בן משפחה או חבר בכל הספרייה שלכם.
חיפוש עוצמתי
מצאו תמונות באמצעות שאילתות בשפה טבעית כמו "שקיעה בחוף" או סננו לפי תאריך, מצלמה, מיקום, ותוויות שזוהו אוטומטית במקביל.
RAW ו-תמיכת וידאו
מטפל בקבצי RAW ממצלמות מקצועיות, HEIF ממכשירי **אייפון**, ווידאו 4K עם טרנסקודינג אוטומטי לצורך השמעה בדפדפן.
מיקום ותצוגת מפה
מציג תמונות מתויגות גיאוגרפית על מפה אינטראקטיבית ומקמץ אותן אוטומטית לפי מיקום לגלישה גיאוגרפית.
למה להריץ את PhotoPrism על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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