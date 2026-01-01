PhotoPrism היא פלטפורמת ניהול תמונות ששמה את הפרטיות בראש סדר העדיפויות, ומשתמשת בבינה מלאכותית כדי לסווג, לתייג ולחפש באופן אוטומטי בכל אוסף התמונות שלכם. זיהוי פנים, זיהוי אובייקטים וארגון מבוסס מיקום פועלים באופן מקומי על השרת שלכם — התמונות שלכם לעולם לא עוזבות את החומרה שלכם.

אירוח עצמי של PhotoPrism על ה-VPS שלכם מעניק לכם אלטרנטיבה עוצמתית ל-Google Photos ול-iCloud, שמתאימה למיליוני תמונות, תומכת בקבצי RAW ובסרטוני 4K, ושומרת על כל זיכרון בשליטה מלאה שלכם ללא מגבלות אחסון המוטלות על ידי תוכנית מנוי של צד שלישי.