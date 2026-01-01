התקינו ServerStatus בלחיצה אחת.
לוח מחוונים קל משקל לניטור שרתים מרובים, המרכז מדדים בזמן אמת מכל השרתים שלכם בתצוגה אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור ServerStatus
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ServerStatus
ServerStatus היא מערכת ניטור מרובת שרתים בקוד פתוח שאוספת מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת מכל מספר של מכונות מרוחקות ומציגה אותם בלוח מחוונים אינטרנטי יחיד בזמן אמת. כל שרת מנוטר מריץ סוכן לקוח קל משקל שמדווח בחזרה לשרת ServerStatus המרכזי, מה שמקל על קבלת תצוגה מאוחדת של כל התשתית שלכם מבלי לפרוס ערימת ניטור כבדה.
אירוח עצמי של ServerStatus על VPS משלכם שומר על כל מדדי התשתית פרטיים ותחת שליטתכם. לוח המחוונים האינטרנטי מתעדכן בשידור חי ואינו דורש מסד נתונים, צינור תצורה מורכב, או תלויות חיצוניות — רק קונטיינר יחיד וקובץ תצורה המפרט את השרתים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של ServerStatus
צבירת שרתים מרובים
אספו והציגו מדדים משרתים מרוחקים ללא הגבלה בממשק בקרה מרכזי אחד ללא התקנות נפרדות לכל שרת.
לוח בקרה בזמן אמת
ממשק משתמש אינטרנטי המתעדכן בזמן אמת מציג במבט חטוף את עומס המעבד, שימוש בזיכרון, שטח דיסק ו-תפוקת רשת עבור כל מארח מנוטר.
סוכני לקוח קלים
שרתים מרוחקים מריצים לקוח Python או shell מינימלי שמדווח על מדדים על גבי חיבור TCP פשוט, עם תקורה כמעט אפסית של משאבים.
התראות Watchdog
הגדירו כללי התראה מבוססי ביטויים עבור תנאי CPU, זיכרון ורשת, ושלחו התראות באמצעות Webhook callbacks הניתנים להגדרה.
ניטור אתרים ו-SSL
נטרו נקודות קצה HTTP/HTTPS ותפוגת תעודות SSL לצד מדדי שרת באותו לוח מחוונים.
למה להריץ את ServerStatus על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת ה-n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. קודי ומוחמד מצוות התמיכה היו סבלניים ויסודיים להפליא.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.