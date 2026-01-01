ServerStatus היא מערכת ניטור מרובת שרתים בקוד פתוח שאוספת מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת מכל מספר של מכונות מרוחקות ומציגה אותם בלוח מחוונים אינטרנטי יחיד בזמן אמת. כל שרת מנוטר מריץ סוכן לקוח קל משקל שמדווח בחזרה לשרת ServerStatus המרכזי, מה שמקל על קבלת תצוגה מאוחדת של כל התשתית שלכם מבלי לפרוס ערימת ניטור כבדה.

אירוח עצמי של ServerStatus על VPS משלכם שומר על כל מדדי התשתית פרטיים ותחת שליטתכם. לוח המחוונים האינטרנטי מתעדכן בשידור חי ואינו דורש מסד נתונים, צינור תצורה מורכב, או תלויות חיצוניות — רק קונטיינר יחיד וקובץ תצורה המפרט את השרתים שלכם.