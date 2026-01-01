עד 69% הנחה עבור ServerStatus

התקינו ServerStatus בלחיצה אחת.

לוח מחוונים קל משקל לניטור שרתים מרובים, המרכז מדדים בזמן אמת מכל השרתים שלכם בתצוגה אחת.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו ServerStatus בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור ServerStatus

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם ServerStatus

ServerStatus היא מערכת ניטור מרובת שרתים בקוד פתוח שאוספת מדדי CPU, זיכרון, דיסק ורשת מכל מספר של מכונות מרוחקות ומציגה אותם בלוח מחוונים אינטרנטי יחיד בזמן אמת. כל שרת מנוטר מריץ סוכן לקוח קל משקל שמדווח בחזרה לשרת ServerStatus המרכזי, מה שמקל על קבלת תצוגה מאוחדת של כל התשתית שלכם מבלי לפרוס ערימת ניטור כבדה.

אירוח עצמי של ServerStatus על VPS משלכם שומר על כל מדדי התשתית פרטיים ותחת שליטתכם. לוח המחוונים האינטרנטי מתעדכן בשידור חי ואינו דורש מסד נתונים, צינור תצורה מורכב, או תלויות חיצוניות — רק קונטיינר יחיד וקובץ תצורה המפרט את השרתים שלכם.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של ServerStatus

צבירת שרתים מרובים

אספו והציגו מדדים משרתים מרוחקים ללא הגבלה בממשק בקרה מרכזי אחד ללא התקנות נפרדות לכל שרת.

לוח בקרה בזמן אמת

ממשק משתמש אינטרנטי המתעדכן בזמן אמת מציג במבט חטוף את עומס המעבד, שימוש בזיכרון, שטח דיסק ו-תפוקת רשת עבור כל מארח מנוטר.

סוכני לקוח קלים

שרתים מרוחקים מריצים לקוח Python או shell מינימלי שמדווח על מדדים על גבי חיבור TCP פשוט, עם תקורה כמעט אפסית של משאבים.

התראות Watchdog

הגדירו כללי התראה מבוססי ביטויים עבור תנאי CPU, זיכרון ורשת, ושלחו התראות באמצעות Webhook callbacks הניתנים להגדרה.

ניטור אתרים ו-SSL

נטרו נקודות קצה HTTP/HTTPS ותפוגת תעודות SSL לצד מדדי שרת באותו לוח מחוונים.

למה להריץ את ServerStatus על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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