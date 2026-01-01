פרוסו את Firefly III בהתקנה בלחיצה אחת.
קחו שליטה מלאה על הכספים האישיים שלכם עם מערכת הנהלת חשבונות כפולה מאובטחת באירוח עצמי.
בחרו תוכנית VPS עבור Firefly III
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Firefly III
Firefly III הוא תקן הזהב לניהול פיננסים אישיים באירוח עצמי. הוא מספק פלטפורמה מקיפה למעקב אחר ההכנסות, ההוצאות והתקציבים שלכם בדיוק של תוכנת הנהלת חשבונות מקצועית. מערכת הנהלת החשבונות הכפולה מתעדת כל עסקה עם הקשר מלא של מקור ויעד, ויוצרת ספר חשבונות מדויק שתוכלו לבדוק בכל עת.
על ידי אירוח עצמי ב-VPS שלכם, אתם מבטלים את הסיכון לשיתוף נתונים פיננסיים רגישים עם צדדים שלישיים המאגדים נתונים, ומבטיחים שהשווי הנקי שלכם, הרגלי ההוצאות ויתרות החשבון יישארו חסויים לחלוטין, ללא דמי מנוי וללא כריית נתונים.
פיצ'רים עיקריים של Firefly III
הנהלת חשבונות כפולה
ודאו דיוק פיננסי עם מערכת ברמה מקצועית שעוקבת אחר כל אגורה על פני חשבונות מרובים.
תקצוב מתקדם
הגדירו תקציבים חודשיים או שנתיים מורכבים וקבלו חיוויים ויזואליים כאשר אתם מתקרבים למגבלות שלכם.
כללי אוטומציה
חסכו זמן על ידי יצירת כללים מותאמים אישית שמסווגים ומתייגים עסקאות באופן אוטומטי בהתבסס על תיאורים או סכומים.
דיווח מפורט
צרו תרשימים וגרפים מעמיקים כדי לדמיין את השווי הנקי שלכם, דפוסי הוצאות וצמיחה פיננסית לאורך זמן.
למה להריץ את Firefly III על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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