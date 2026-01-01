Firefly III הוא תקן הזהב לניהול פיננסים אישיים באירוח עצמי. הוא מספק פלטפורמה מקיפה למעקב אחר ההכנסות, ההוצאות והתקציבים שלכם בדיוק של תוכנת הנהלת חשבונות מקצועית. מערכת הנהלת החשבונות הכפולה מתעדת כל עסקה עם הקשר מלא של מקור ויעד, ויוצרת ספר חשבונות מדויק שתוכלו לבדוק בכל עת.

על ידי אירוח עצמי ב-VPS שלכם, אתם מבטלים את הסיכון לשיתוף נתונים פיננסיים רגישים עם צדדים שלישיים המאגדים נתונים, ומבטיחים שהשווי הנקי שלכם, הרגלי ההוצאות ויתרות החשבון יישארו חסויים לחלוטין, ללא דמי מנוי וללא כריית נתונים.