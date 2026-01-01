התקינו Zensical בלחיצה אחת.
פלטפורמת תיעוד באירוח עצמי שבונה ומציגה מסמכי פרויקט יפים מבוססי Markdown עם תצוגה מקדימה חיה.
בחרו תוכנית VPS עבור Zensical
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zensical
Zensical היא פלטפורמת תיעוד מודרנית שנוצרה על ידי הצוות שמאחורי Material for MkDocs. היא מייצרת אתרי תיעוד מלוטשים וניתנים לחיפוש מקובצי מקור של Markdown ומגישה אותם עם שרת תצוגה מקדימה חי מובנה — כך ששינויים במסמכים שלכם נראים בדפדפן באופן מיידי. היא תומכת גם בפורמט ה-
zensical.toml המקורי שלה וגם בקובצי תצורה קיימים של
mkdocs.yml, מה שהופך את ההגירה מ-MkDocs לפשוטה.
אירוח עצמי של Zensical ב-VPS שלכם אומר שהתיעוד שלכם חי על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלה לפי עמוד, ללא מעקב קוראים, וללא תלות בשירות אירוח תיעוד של צד שלישי. פרויקט התחלתי נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה כך שתוכלו להתחיל לכתוב מיד.
פיצ'רים עיקריים של Zensical
כתיבה מבוססת Markdown
כתבו תיעוד בקובצי Markdown פשוטים והציגו אותם כאתר תיעוד מלוטש, בעל ניווט מלא.
שרת תצוגה מקדימה חי
שרת הפיתוח המובנה טוען מחדש את התיעוד בדפדפן ברגע שקובצי המקור נשמרים, מה שהופך את העריכה למהירה ומיידית.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש מובנה בצד הלקוח מאנדקס את כל דפי התיעוד כך שקוראים יוכלו למצוא תוכן באופן מיידי ללא כל תשתית בצד השרת.
תאימות MkDocs
קורא קבצי תצורה קיימים של
mkdocs.yml, ומאפשר לצוותים להגר מ-MkDocs מבלי לשכתב את התצורה שלהם.
תמיכה רב לשונית
בינאום מלא ב-60+ שפות לתיעוד המשרת קהלים גלובליים בשפת האם שלהם.
פרויקט התחלתי בהפעלה ראשונה
מאתחל אוטומטית פרויקט תיעוד לדוגמה בפריסה ראשונה, כך שתוכלו להתחיל לכתוב ולהתאים אישית באופן מיידי.
למה להריץ את Zensical על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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