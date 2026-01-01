Zensical היא פלטפורמת תיעוד מודרנית שנוצרה על ידי הצוות שמאחורי Material for MkDocs. היא מייצרת אתרי תיעוד מלוטשים וניתנים לחיפוש מקובצי מקור של Markdown ומגישה אותם עם שרת תצוגה מקדימה חי מובנה — כך ששינויים במסמכים שלכם נראים בדפדפן באופן מיידי. היא תומכת גם בפורמט ה- zensical.toml המקורי שלה וגם בקובצי תצורה קיימים של mkdocs.yml , מה שהופך את ההגירה מ-MkDocs לפשוטה.

אירוח עצמי של Zensical ב-VPS שלכם אומר שהתיעוד שלכם חי על תשתית שאתם שולטים בה, ללא עמלה לפי עמוד, ללא מעקב קוראים, וללא תלות בשירות אירוח תיעוד של צד שלישי. פרויקט התחלתי נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה כך שתוכלו להתחיל לכתוב מיד.