Letta היא פלטפורמת קוד פתוח ליצירת סוכני AI עם זיכרון לטווח ארוך, המאפשרת להם ללמוד משיחות ולהשתפר לאורך זמן. בניגוד לצ'אטבוטים חסרי מצב, סוכני Letta שומרים על בלוקי זיכרון הנשמרים בין הפעלות, זוכרים העדפות משתמשים ומתאימים את התנהגותם בהתבסס על ניסיון שנצבר.

אירוח עצמי של Letta ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני הסוכן והזיכרון, מבטל עלויות API לפי בקשה לניהול זיכרון, ומאפשר לכם לשלב כל ספק LLM — מ-OpenAI ו-Anthropic ועד מודלי Ollama באירוח מקומי — ללא תלות בספק.