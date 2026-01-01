פרוסו את Letta בהתקנה בלחיצה אחת.
מסגרת בקוד פתוח לבניית סוכני AI בעלי מצב עם זיכרון מתמשך שלומדים ומשתפרים לאורך זמן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Letta
Letta היא פלטפורמת קוד פתוח ליצירת סוכני AI עם זיכרון לטווח ארוך, המאפשרת להם ללמוד משיחות ולהשתפר לאורך זמן. בניגוד לצ'אטבוטים חסרי מצב, סוכני Letta שומרים על בלוקי זיכרון הנשמרים בין הפעלות, זוכרים העדפות משתמשים ומתאימים את התנהגותם בהתבסס על ניסיון שנצבר.
אירוח עצמי של Letta ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על נתוני הסוכן והזיכרון, מבטל עלויות API לפי בקשה לניהול זיכרון, ומאפשר לכם לשלב כל ספק LLM — מ-OpenAI ו-Anthropic ועד מודלי Ollama באירוח מקומי — ללא תלות בספק.
פיצ'רים עיקריים של Letta
זיכרון סוכן עמיד
סוכנים שומרים על ההקשר בין סשנים באמצעות בלוקי זיכרון מובנים, כך שהם לעולם לא שוכחים שיחות עבר או העדפות משתמש.
תמיכה בספקי LLM מרובים
התחברו ל-OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama, ועוד — החליפו מודלים מבלי לשנות את לוגיקת הסוכן שלכם.
REST API ו-SDKs
REST API מלא עם SDKs של Python ו-TypeScript לשילוב סוכנים מבוססי מצב בכל יישום או תהליך עבודה.
תזמור סוכנים מרובים
בנו צינורות מורכבים עם תקשורת סוכן-לסוכן, זיכרון משותף וביצוע משימות מתואם.
הרצת כלי
סוכנים יכולים לקרוא לכלים מותאמים אישית ולבצע קוד בסביבות מבודדות כדי לפעול בעולם האמיתי.
עריכה עצמית של זיכרון
סוכנים מעדכנים את בלוקי הזיכרון שלהם בזמן אמת, מה שמאפשר שיפור עצמי מתמשך והתנהגות אדפטיבית.
למה להריץ את Letta על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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