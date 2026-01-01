התקינו Tracearr בלחיצה אחת.
לוח מחוונים מאוחד לניטור סטרימינג עבור Plex, Jellyfin ו-Emby, עם אנליטיקה בזמן אמת וזיהוי שיתוף חשבונות.
בחרו תוכנית VPS עבור Tracearr
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Tracearr
Tracearr היא פלטפורמת ניטור קוד פתוח המאחדת את Plex, Jellyfin ו-Emby לתוך לוח מחוונים אחד. עקבו אחר שידורים פעילים בזמן אמת, סקרו היסטוריית סשנים מלאה עם נתוני מיקום גאוגרפי, והתעמקו בניתוח ספרייה — הכל בלי להתמודד עם כלים מרובים.
בניגוד ל-Tautulli או Jellystat, Tracearr פועלת על פני כל שלושת שרתי המדיה העיקריים בו-זמנית. מנוע זיהוי השיתוף המובנה שלה משתמש בשישה סוגי כללים — כולל נסיעה בלתי אפשרית ומהירות מכשיר — כדי לסמן פעילות חשבון חשודה באופן אוטומטי, ובכך להגן על השרת שלכם מפני שימוש לרעה.
פיצ'רים עיקריים של Tracearr
לוח בקרה רב-שרתים
חברו את Plex, Jellyfin ו-Emby לממשק אחד ונטרו את כל השרתים מממשק אחיד.
זיהוי שיתוף
שישה סוגי כללים — כולל נסיעה בלתי אפשרית ומגבלות זרמים בו-זמניים — מסמנים ומדרגים באופן אוטומטי פעילות חשבון חשודה.
ניתוח זרם
ראו מי צפה במה, מתי ובאיזה מכשיר, עם פירוט מקודדים, יחסי טרנסקוד ושימוש ברוחב פס לכל סשן.
תובנות ספרייה
דפים ייעודיים להפצה איכותית, ROI באחסון, זיהוי כפילויות ומדדי מעורבות בכל אוסף המדיה שלכם.
התראות בזמן אמת
דיסקורד Webhooks והתראות מותאמות אישית נשלחים באופן מיידי כאשר כללי שיתוף מופעלים או שציוני אמון משתמשים יורדים.
ייבוא נתונים
העבירו את היסטוריית הצפייה הקיימת מ-Tautulli או מ-Jellystat כדי שתתחילו עם הקשר מלא, ולא מדף חלק.
למה להריץ את Tracearr על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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