Tracearr היא פלטפורמת ניטור קוד פתוח המאחדת את Plex, Jellyfin ו-Emby לתוך לוח מחוונים אחד. עקבו אחר שידורים פעילים בזמן אמת, סקרו היסטוריית סשנים מלאה עם נתוני מיקום גאוגרפי, והתעמקו בניתוח ספרייה — הכל בלי להתמודד עם כלים מרובים.

בניגוד ל-Tautulli או Jellystat, Tracearr פועלת על פני כל שלושת שרתי המדיה העיקריים בו-זמנית. מנוע זיהוי השיתוף המובנה שלה משתמש בשישה סוגי כללים — כולל נסיעה בלתי אפשרית ומהירות מכשיר — כדי לסמן פעילות חשבון חשודה באופן אוטומטי, ובכך להגן על השרת שלכם מפני שימוש לרעה.