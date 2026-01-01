התקינו Zipline בלחיצה אחת.
שרת העלאת קבצים ותמונות תואם ShareX, עם לוח מחוונים אלגנטי ומקצר קישורים מובנה.
בחרו תוכנית VPS עבור Zipline
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Zipline
Zipline היא שרת העלאת קבצים ותמונות באירוח עצמי, המיועדת למשתמשים מתקדמים הזקוקים לשיתוף מהיר ואמין עם שליטה מלאה על הנתונים שלהם. היא תומכת ב-ShareX, Flameshot ובכלי צילום מסך אחרים באופן מובנה, מה שהופך אותה לתחליף חלק לשירותי העלאה מבוססי ענן כמו Imgur או file.io.
מעבר להעלאות פשוטות, Zipline כוללת קיצור כתובות URL, מאגרי קוד, ארגון תיקיות, התאמה אישית של הטמעות וניהול משתמשים. אירוח עצמי על VPS משלכם פירושו אחסון ללא הגבלה, ללא הגבלות גודל קובץ ופרטיות מלאה לכל העלאה.
פיצ'רים עיקריים של Zipline
אינטגרציית ShareX
תמיכה מובנית ב-ShareX, Flameshot ובמעלה קבצים מותאם אישית מאפשרת ללכוד ולשתף צילומי מסך בשניות.
מקצר כתובות אתרים מובנה
קצרו קישורים לצד העלאות קבצים מלוח מחוונים אחד, ללא צורך בשירות נפרד.
ניהול משתמשים
צרו מספר חשבונות עם מכסות העלאה נפרדות, הרשאות וספריות קבצים נפרדות.
הטמעה אישית
התאימו אישית הטמעות OpenGraph כך שקישורים משותפים יציגו תצוגות מקדימות עשירות ב-Discord, Slack וברשתות חברתיות.
קוד פייסט בין
שתפו קטעי קוד עם הדגשת תחביר, זיהוי שפה אוטומטי ואפשרויות תפוגה.
למה להריץ את Zipline על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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