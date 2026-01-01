Zipline היא שרת העלאת קבצים ותמונות באירוח עצמי, המיועדת למשתמשים מתקדמים הזקוקים לשיתוף מהיר ואמין עם שליטה מלאה על הנתונים שלהם. היא תומכת ב-ShareX, Flameshot ובכלי צילום מסך אחרים באופן מובנה, מה שהופך אותה לתחליף חלק לשירותי העלאה מבוססי ענן כמו Imgur או file.io.

מעבר להעלאות פשוטות, Zipline כוללת קיצור כתובות URL, מאגרי קוד, ארגון תיקיות, התאמה אישית של הטמעות וניהול משתמשים. אירוח עצמי על VPS משלכם פירושו אחסון ללא הגבלה, ללא הגבלות גודל קובץ ופרטיות מלאה לכל העלאה.