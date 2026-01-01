Inngest היא מנוע תזמור תהליכי עבודה בקוד פתוח המאפשרת לכם לכתוב פונקציות רקע אמינות, תהליכי עבודה מונעי אירועים ומשימות מתוזמנות ישירות בקוד היישום שלכם. היא מטפלת בניסיונות חוזרים, מקביליות, ויסות ולוגיקת פונקציות צעד באופן אוטומטי, תוך שמירה על קוד היישום שלכם ממוקד בלוגיקה עסקית במקום בדאגות תשתית.

אירוח עצמי של Inngest ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הביצוע, הנתונים והתצורה. היא מגיעה עם עמידות מובנית של SQLite ותור בזיכרון מחוץ לקופסה, כך שתוכלו להריץ את הפלטפורמה המלאה ללא צורך במסד נתונים חיצוני או בשירותי מתווך הודעות.