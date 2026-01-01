התקינו Inngest בלחיצה אחת.
פלטפורמת תזמור זרימת עבודה להרצת פונקציות רקע אמינות, משימות מתוזמנות וזרימות עבודה של AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Inngest
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Inngest
Inngest היא מנוע תזמור תהליכי עבודה בקוד פתוח המאפשרת לכם לכתוב פונקציות רקע אמינות, תהליכי עבודה מונעי אירועים ומשימות מתוזמנות ישירות בקוד היישום שלכם. היא מטפלת בניסיונות חוזרים, מקביליות, ויסות ולוגיקת פונקציות צעד באופן אוטומטי, תוך שמירה על קוד היישום שלכם ממוקד בלוגיקה עסקית במקום בדאגות תשתית.
אירוח עצמי של Inngest ב-VPS שלכם מעניק לכם שליטה מלאה על הביצוע, הנתונים והתצורה. היא מגיעה עם עמידות מובנית של SQLite ותור בזיכרון מחוץ לקופסה, כך שתוכלו להריץ את הפלטפורמה המלאה ללא צורך במסד נתונים חיצוני או בשירותי מתווך הודעות.
פיצ'רים עיקריים של Inngest
משימות רקע אמינות
הפעילו משימות רקע עם ניסיונות חוזרים אוטומטיים, השהיה מעריכית וטיפול מובנה בכשלים — ללא צורך בתשתית נוספת.
Step Function זרימות עבודה
צרו תהליכי עבודה מרובי שלבים, כאשר כל שלב מנוסה מחדש ונשמר במטמון בנפרד, מה שהופך תזמור מורכב לעמיד בפני כשלים חולפים.
ביצוע מונע אירועים
הפעלת פונקציות מאירועי יישומים באמצעות מפתח אירוע פשוט, המאפשר ארכיטקטורות מנותקות וריאקטיביות בין שירותים.
תמיכה בתהליכי עבודה של AI
מאפשר לתזמר צינורות AI מתמשכים עם תמיכה מובנית במגבלות מקביליות, הגבלת קצב, ונקודות ביקורת ברמת שלב.
שרת Dev מובנה
פתחו ובדקו תהליכי עבודה באופן מקומי באמצעות ממשק משתמש (UI) מלא תכונות המציג היסטוריית אירועים, הרצות פונקציות ומעקבי שלבים בזמן אמת.
למה להריץ את Inngest על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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