Convos הוא לקוח IRC עצמאי לחלוטין, פעיל תמיד, שפועל על השרת שלכם ונשאר מחובר לרשתות IRC מסביב לשעון. בניגוד ללקוחות IRC מסורתיים שמתנתקים כשאתם סוגרים אותם, Convos שומר על חיבורים קבועים כך שלעולם לא תפספסו הודעה – גם כשהמכשירים שלכם לא מקוונים.

גשו לשיחות ה-IRC שלכם מכל דפדפן ללא התקנת תוכנה. Convos מאחסן את היסטוריית הצ'אט המלאה שלכם, תומך במספר משתמשים ורשתות, ומספק ממשק נקי ומודרני המיועד הן למשתמשי צ'אט מזדמנים והן לקהילות IRC ותיקות. אירוח עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים שלכם ועל גישת המשתמשים.