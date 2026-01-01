התקינו את Convos בלחיצה אחת.
לקוח IRC מודרני מבוסס דפדפן שמשאיר אתכם מחוברים באופן קבוע לרשתות צ'אט מכל מכשיר.
בחרו תוכנית VPS עבור Convos
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Convos
Convos הוא לקוח IRC עצמאי לחלוטין, פעיל תמיד, שפועל על השרת שלכם ונשאר מחובר לרשתות IRC מסביב לשעון. בניגוד ללקוחות IRC מסורתיים שמתנתקים כשאתם סוגרים אותם, Convos שומר על חיבורים קבועים כך שלעולם לא תפספסו הודעה – גם כשהמכשירים שלכם לא מקוונים.
גשו לשיחות ה-IRC שלכם מכל דפדפן ללא התקנת תוכנה. Convos מאחסן את היסטוריית הצ'אט המלאה שלכם, תומך במספר משתמשים ורשתות, ומספק ממשק נקי ומודרני המיועד הן למשתמשי צ'אט מזדמנים והן לקהילות IRC ותיקות. אירוח עצמי מעניק לכם שליטה מלאה על הנתונים שלכם ועל גישת המשתמשים.
פיצ'רים עיקריים של Convos
חיבורים פועלים-תמיד
Convos פועל על ה-VPS שלכם 24 שעות ביממה, נשאר מחובר לרשתות IRC כך שהודעות נלכדות ומחכות לכם בכל פעם שתתחברו.
היסטוריית צ'אט מלאה
כל ההודעות מאוחסנות בצד השרת וזמינות מכל דפדפן, ומעניקות לכם היסטוריה ניתנת לחיפוש בכל ערוץ ושיחה.
תמיכה בריבוי רשתות
התחברו למספר רשתות IRC בו-זמנית ונהלו את כל הערוצים וההודעות הישירות מממשק מאוחד אחד.
ללא התקנת תוכנה
גשו ללקוח ה-IRC שלכם בשלמותו דרך דפדפן — אין צורך באפליקציית דסקטופ, בתוסף או בהגדרה בכל מכשיר שבו אתם משתמשים.
מוכן לריבוי משתמשים
הזמינו חברי צוות או חברים לשתף את מופע Convos שלכם, כל אחד עם חשבונות עצמאיים ותצורות רשת משלו.
למה להריץ את Convos על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.