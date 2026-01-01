התקינו את Reactive Resume בהתקנה בלחיצה אחת.
בונה קורות חיים חינמי בקוד פתוח, ששומר את נתוני הקריירה שלכם בשרת שלכם, ולא בענן של צד שלישי.
בחרו תוכנית VPS עבור Reactive Resume
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Reactive Resume
Reactive Resume הוא בונה קורות חיים בקוד פתוח ששם את הפרטיות בראש סדר העדיפויות, ומעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הקריירה שלכם. בניגוד לכלי בניית קורות חיים מבוססי SaaS המאחסנים את המידע שלכם בשרתי צד שלישי, אירוח עצמי על גבי VPS אומר שהנתונים שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. בנו קורות חיים מלוטשים באמצעות למעלה מ-14 תבניות מעוצבות באופן מקצועי, צפו בתצוגה מקדימה של שינויים בזמן אמת, וייצאו קובצי PDF מושלמים ברמת פיקסל — והכל מבלי ליצור חשבון בפלטפורמה של מישהו אחר.
פריסה זו כוללת את כל מה שצריך: PostgreSQL עבור נתוני משתמשים, מנוע רינדור Chrome ללא ממשק משתמש (headless) ליצירת PDF, ומאגר קבצים מקומי תואם S3. סיוע אופציונלי בכתיבה באמצעות AI זמין דרך OpenAI, Google Gemini, או Anthropic Claude אם תספקו מפתח API.
פיצ'רים עיקריים של Reactive Resume
14+ תבניות קורות חיים
בחרו מבין תבניות מעוצבות באופן מקצועי והתאימו גופנים, צבעים ופריסות כדי להתאים לסגנון האישי שלכם.
ייצוא PDF בדיוק מושלם
צרו קובצי PDF באמצעות מנגנן Headless Chrome מובנה — אין צורך בשירות צד שלישי או בתוסף דפדפן.
קישורים ציבוריים לשיתוף
שתפו את קורות החיים שלכם באמצעות כתובת URL ייחודית שתמיד משקפת את העדכונים האחרונים שלכם, מבלי לשלוח קבצים מחדש.
סיוע כתיבה AI
שפרו את תוכן קורות החיים עם הצעות מ-OpenAI, Google Gemini, או Anthropic Claude באמצעות מפתח ה-API האישי שלכם.
אימות דו-שלבי
אבטחו חשבונות באמצעות אימות דו-שלבי (2FA) מבוסס TOTP ותמיכה אופציונלית במפתח גישה לכניסה ללא סיסמה.
למה להריץ את Reactive Resume על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.