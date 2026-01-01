Reactive Resume הוא בונה קורות חיים בקוד פתוח ששם את הפרטיות בראש סדר העדיפויות, ומעניק לכם בעלות מלאה על נתוני הקריירה שלכם. בניגוד לכלי בניית קורות חיים מבוססי SaaS המאחסנים את המידע שלכם בשרתי צד שלישי, אירוח עצמי על גבי VPS אומר שהנתונים שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. בנו קורות חיים מלוטשים באמצעות למעלה מ-14 תבניות מעוצבות באופן מקצועי, צפו בתצוגה מקדימה של שינויים בזמן אמת, וייצאו קובצי PDF מושלמים ברמת פיקסל — והכל מבלי ליצור חשבון בפלטפורמה של מישהו אחר.

פריסה זו כוללת את כל מה שצריך: PostgreSQL עבור נתוני משתמשים, מנוע רינדור Chrome ללא ממשק משתמש (headless) ליצירת PDF, ומאגר קבצים מקומי תואם S3. סיוע אופציונלי בכתיבה באמצעות AI זמין דרך OpenAI, Google Gemini, או Anthropic Claude אם תספקו מפתח API.