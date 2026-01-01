SQLChat הוא לקוח SQL מבוסס צ'אט שמתחבר למסדי הנתונים הקיימים שלכם ומאפשר לכם לבצע בהם שאילתות באמצעות שפה טבעית. במקום לכתוב SQL באופן ידני, אתם מתארים מה אתם רוצים באנגלית פשוטה ו-SQLChat מתרגם זאת לשאילתת SQL, מבצע אותה ומחזיר את התוצאות — הכל בתוך ממשק שיחה. הוא קורא את סכימת מסד הנתונים שלכם באופן אוטומטי, כך ששאילתות שנוצרות מתייחסות לשמות טבלאות ועמודות אמיתיים.

אירוח עצמי של SQLChat על ה-VPS שלכם אומר שפרטי הגישה למסד הנתונים ותוצאות השאילתות לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. העיצוב חסר המצב (stateless) ובעל השירות היחיד הופך אותו לקל משקל וקל לתחזוקה, בעוד שתמיכה בנקודת קצה (endpoint) מותאמת אישית של AI מאפשרת לכם לנתב הסקה (inference) דרך כל מודל תואם OpenAI.