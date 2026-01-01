התקינו SQLChat בלחיצה אחת.
לקוח SQL מבוסס צ'אט ובינה מלאכותית, שמבצע שאילתות מכל מסד נתונים באמצעות אנגלית פשוטה במקום לכתוב SQL.
בחרו תוכנית VPS עבור SQLChat
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם SQLChat
SQLChat הוא לקוח SQL מבוסס צ'אט שמתחבר למסדי הנתונים הקיימים שלכם ומאפשר לכם לבצע בהם שאילתות באמצעות שפה טבעית. במקום לכתוב SQL באופן ידני, אתם מתארים מה אתם רוצים באנגלית פשוטה ו-SQLChat מתרגם זאת לשאילתת SQL, מבצע אותה ומחזיר את התוצאות — הכל בתוך ממשק שיחה. הוא קורא את סכימת מסד הנתונים שלכם באופן אוטומטי, כך ששאילתות שנוצרות מתייחסות לשמות טבלאות ועמודות אמיתיים.
אירוח עצמי של SQLChat על ה-VPS שלכם אומר שפרטי הגישה למסד הנתונים ותוצאות השאילתות לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם. העיצוב חסר המצב (stateless) ובעל השירות היחיד הופך אותו לקל משקל וקל לתחזוקה, בעוד שתמיכה בנקודת קצה (endpoint) מותאמת אישית של AI מאפשרת לכם לנתב הסקה (inference) דרך כל מודל תואם OpenAI.
פיצ'רים עיקריים של SQLChat
שאילתות שפה טבעית
תארו מה אתם רוצים באנגלית פשוטה ו-SQLChat מייצרת את ה-SQL, מבצעת אותו, ומחזירה תוצאות מבלי לדרוש מכם לדעת תחביר מדויק.
תמיכה במסדי נתונים מרובים
התחברו ל-MySQL, PostgreSQL, SQL Server, TiDB, OceanBase ו-למסדי נתונים אחרים מממשק אחד מבלי להחליף כלים.
AI מודע ל-Schema
SQLChat קורא את סכימת מסד הנתונים שלכם באופן אוטומטי, ומאפשר ל-AI לייצר שאילתות מדויקות המפנות לשמות טבלאות ועמודות אמיתיים.
נקודת קצה AI מותאמת אישית
כוון את SQLChat לכל נקודת קצה של API התואמת ל-OpenAI, כולל מודלים באירוח עצמי באמצעות Ollama, כדי לשמור על הסקת ה-AI בתשתית שלך.
פריסה חסרת מצב
במצב משתמש יחיד, SQLChat אינו מאחסן נתונים בצד השרת — פרופילי חיבור נשמרים בדפדפן, מה ששומר על הפריסה קלת משקל ללא תלות במסד נתונים.
למה להריץ את SQLChat על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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