פרוסו Grimoire בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל סימניות מנוהל עצמאית עם תיוג, חיפוש טקסט מלא, וחילוץ מטא-דאטה בסיוע AI.
בחרו תוכנית VPS עבור Grimoire
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Grimoire
Grimoire הוא מנהל סימניות בקוד פתוח שנועד להיות בית קבוע וניתן לחיפוש לכל מה שאתם שומרים מהאינטרנט. הוא מאחסן סימניות עם חילוץ מטא-דאטה אוטומטי — כותרת עמוד, תיאור, פאביקון וצילום מסך — כך שהאוסף שלכם נשאר שימושי הרבה אחרי ששכחתם למה שמרתם משהו.
בניגוד לתיקיות סימניות בדפדפן שמסתנכרנות לענני ספקים, אירוח עצמי של Grimoire על ה-VPS שלכם שומר על היסטוריית הקריאה, קישורי המחקר והמשאבים השמורים שלכם פרטיים לחלוטין. קונטיינר יחיד עם אחסון SQLite מובנה פירושו שאין מה לתחזק — פשוט שמרו, תייגו וחפשו.
פיצ'רים עיקריים של Grimoire
חילוץ מטא נתונים אוטומטי
Grimoire אוספת באופן אוטומטי את הכותרת, התיאור, הפאביקון וצילום המסך עבור כל סימנייה, ושומרת על הספרייה שלך מסודרת ללא מאמץ ידני.
חיפוש טקסט מלא
חפשו בכותרות סימניות, תיאורים, תגיות ופתקים כדי למצוא כל דבר באוסף שלכם באופן מיידי.
תגיות ו-קטגוריות
ארגנו סימניות באמצעות תגיות וקטגוריות גמישות, ולאחר מכן סננו את הספרייה שלכם כדי למצוא בדיוק את מה שאתם צריכים.
תיוג בסיוע AI
לחלופין, חברו ספק AI כדי להציע אוטומטית תגיות וסיכומים על בסיס תוכן העמוד.
תוסף דפדפן
שמרו סימניות ישירות מ-Chrome או Firefox באמצעות תוסף בלחיצה אחת, מבלי לעזוב את הדף שאתם קוראים.
למה להריץ את Grimoire על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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