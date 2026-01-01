Grimoire הוא מנהל סימניות בקוד פתוח שנועד להיות בית קבוע וניתן לחיפוש לכל מה שאתם שומרים מהאינטרנט. הוא מאחסן סימניות עם חילוץ מטא-דאטה אוטומטי — כותרת עמוד, תיאור, פאביקון וצילום מסך — כך שהאוסף שלכם נשאר שימושי הרבה אחרי ששכחתם למה שמרתם משהו.

בניגוד לתיקיות סימניות בדפדפן שמסתנכרנות לענני ספקים, אירוח עצמי של Grimoire על ה-VPS שלכם שומר על היסטוריית הקריאה, קישורי המחקר והמשאבים השמורים שלכם פרטיים לחלוטין. קונטיינר יחיד עם אחסון SQLite מובנה פירושו שאין מה לתחזק — פשוט שמרו, תייגו וחפשו.