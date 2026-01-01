Hiccup הוא דף התחלה סטטי קל משקל ובקוד פתוח, שנועד למקם את הקישורים הנפוצים ביותר שלכם בחזית ובמרכז. הוא בנוי כאפליקציית React המוגשת על ידי Nginx, ואינו דורש מסד נתונים או Backend — רק קובץ תצורה בפורמט JSON שתוכלו לערוך ישירות או לנהל דרך עורך התצורה המובנה. כרטיסיות מומלצות, קטגוריות מאורגנות וסרגל חיפוש רב-ספקים עוצמתי מאפשרים קפיצה מהירה במיוחד לכל סימנייה מלשונית אחת.

אירוח עצמי של Hiccup על גבי VPS משלכם אומר שהסימניות שלכם נשארות פרטיות, נטענות באופן מיידי מקבצים סטטיים ונשארות נגישות מכל מכשיר. עם תמיכה ב-PWA, קיצורי מקלדת, ניהול קישורים בגרירה ושחרור, ומצב קריאה בלבד למסכים משותפים, Hiccup מתאים באותה מידה כדף התחלה אישי לדפדפן או כלוח מחוונים ביתי לשירותים משותפים.