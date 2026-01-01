התקנת Hiccup בלחיצה אחת.
דף התחלה מהיר וסטטי לארגון הקישורים והסימניות החשובים ביותר שלכם במקום אחד.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hiccup
Hiccup הוא דף התחלה סטטי קל משקל ובקוד פתוח, שנועד למקם את הקישורים הנפוצים ביותר שלכם בחזית ובמרכז. הוא בנוי כאפליקציית React המוגשת על ידי Nginx, ואינו דורש מסד נתונים או Backend — רק קובץ תצורה בפורמט JSON שתוכלו לערוך ישירות או לנהל דרך עורך התצורה המובנה. כרטיסיות מומלצות, קטגוריות מאורגנות וסרגל חיפוש רב-ספקים עוצמתי מאפשרים קפיצה מהירה במיוחד לכל סימנייה מלשונית אחת.
אירוח עצמי של Hiccup על גבי VPS משלכם אומר שהסימניות שלכם נשארות פרטיות, נטענות באופן מיידי מקבצים סטטיים ונשארות נגישות מכל מכשיר. עם תמיכה ב-PWA, קיצורי מקלדת, ניהול קישורים בגרירה ושחרור, ומצב קריאה בלבד למסכים משותפים, Hiccup מתאים באותה מידה כדף התחלה אישי לדפדפן או כלוח מחוונים ביתי לשירותים משותפים.
פיצ'רים עיקריים של Hiccup
חיפוש רב-ספקים
חפשו ב-Google, DuckDuckGo, Amazon וספקים מותאמים אישית בו-זמנית, או קפצו ישירות אל קישור שמור לפי שם או תגית.
עורך תצורת JSON
נהלו את כל לוח הבקרה שלכם באמצעות עורך תצורה מובנה — טענו מ-URL או מקובץ מקומי, צפו בתצוגה מקדימה של תצורות מרובות, והורידו גיבויים בכל עת.
גרור ושחרר קישורים
הוסיפו או עדכנו קישורים ורקעים של כרטיסים על ידי גרירת כתובות URL או תמונות מחלונית דפדפן אחרת ישירות אל כל כרטיס.
ניווט מקלדת
תמיכה מלאה בקיצורי מקלדת מאפשרת לכם לפתוח קישורים, להחליף מצב עריכה ולנווט בלוח הבקרה בלי לגעת בעכבר.
PWA ו-מותאם למובייל
התקינו את Hiccup כיישום ווב מתקדם בכל מכשיר לגישה מהירה למסך הבית לכל הסימניות שלכם ממחשב שולחני או נייד.
למה להריץ את Hiccup על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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