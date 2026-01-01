התקינו את Monica בלחיצה אחת.
מנהל קשרים אישי בקוד פתוח למעקב אחר אנשי קשר, שיחות ואירועי חיים באופן פרטי.
בחרו תוכנית VPS עבור Monica
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Monica
Monica היא מערכת קוד פתוח לניהול קשרים אישיים שנבנתה עם Laravel, שעוזרת לכם לזכור כל דבר חשוב על האנשים בחייכם. תעדו אנשי קשר, שיחות, ימי הולדת, רעיונות למתנות, חובות ואירועי חיים בממשק פרטי יחיד הזמין ב-27 שפות. בניגוד לרשתות חברתיות ומנהלי אנשי קשר מבוססי ענן, Monica מיועדת לאירוח עצמי, כך שהנתונים האישיים ביותר שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם.
מכיוון ש-Monica מאחסנת פרטי קשר שלעולם לא הייתם מפקידים בידי פלטפורמה מסחרית — היסטוריה רפואית משפחתית, שיחות פרטיות, העדפות אישיות — הפעלתה על גבי VPS משלכם מבטיחה ריבונות נתונים מלאה, ללא פרסומות, ללא מעקב התנהגותי וללא גישה של צד שלישי למידע שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Monica
יומן קשר
תעדו כל שיחה, פעילות ואינטראקציה עם איש קשר יחד עם הערות ותזכורות, כך ששום דבר חשוב לא יישכח.
תזכורות יום הולדת ואירועים
הגדירו תזכורות אימייל לימי הולדת, ימי נישואין ואירועים מותאמים אישית כדי שלעולם לא תפספסו תאריך חשוב במערכת יחסים.
מעקב אחר מתנות וחובות
תעדו רעיונות למתנות ומתנות עבר עבור כל איש קשר, ועקבו אחר חובות והלוואות לא רשמיות כדי לשמור על מערכות יחסים נקיות מעמימות פיננסית.
מיפוי קשרים
הגדירו קשרים בין אנשי קשר ובנו עצי משפחה כדי להבין ולתעד את הקשרים בין האנשים שאתם מכירים.
בעלות מלאה על פרטיות
כל הנתונים נשארים ב-VPS שלכם ללא גישה של צד שלישי, ללא פרופיל פרסומי, ועם שליטה מלאה על גיבויים וייצואים.
למה להריץ את Monica על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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