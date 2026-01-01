Monica היא מערכת קוד פתוח לניהול קשרים אישיים שנבנתה עם Laravel, שעוזרת לכם לזכור כל דבר חשוב על האנשים בחייכם. תעדו אנשי קשר, שיחות, ימי הולדת, רעיונות למתנות, חובות ואירועי חיים בממשק פרטי יחיד הזמין ב-27 שפות. בניגוד לרשתות חברתיות ומנהלי אנשי קשר מבוססי ענן, Monica מיועדת לאירוח עצמי, כך שהנתונים האישיים ביותר שלכם לעולם לא עוזבים את התשתית שלכם.

מכיוון ש-Monica מאחסנת פרטי קשר שלעולם לא הייתם מפקידים בידי פלטפורמה מסחרית — היסטוריה רפואית משפחתית, שיחות פרטיות, העדפות אישיות — הפעלתה על גבי VPS משלכם מבטיחה ריבונות נתונים מלאה, ללא פרסומות, ללא מעקב התנהגותי וללא גישה של צד שלישי למידע שלכם.