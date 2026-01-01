התקנת Cerbos בלחיצה אחת.
שירות הרשאות בקוד פתוח, בלתי תלוי בשפה, לכתיבת מדיניות בקרת גישה מודעת הקשר כקוד.
בחרו תוכנית VPS עבור Cerbos
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Cerbos
Cerbos היא נקודת החלטה למדיניות באירוח עצמי, המפרידה את לוגיקת ההרשאות מקוד היישום שלכם. במקום לפזר בדיקות הרשאות על פני שירותים, אתם מגדירים מדיניות משאבים וזהויות כקובצי YAML מנוהלי גרסאות, ו-Cerbos עונה על שאלות הרשאה דרך API מסוג REST ו-gRPC בזמני תגובה של פחות מאלפית שנייה.
אירוח עצמי של Cerbos ב-VPS שלכם שומר כל החלטת הרשאה ויומן ביקורת במלואם בתוך התשתית שלכם — אף שירות צד שלישי לא רואה אילו משתמשים ניגשים לאילו משאבים. מדיניות חיה לצד הקוד שלכם, משתלבת עם כל שפה באמצעות לקוחות SDK שנוצרו, וניתן לטעון אותה מחדש בזמן ריצה מבלי להפעיל מחדש את השירותים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Cerbos
מדיניות כקוד
הגדירו כללי גישה בקובצי YAML מנוהלי גרסאות עם היסטוריית Git מלאה, ביקורת קוד ואימות CI/CD במקום טבלאות מסד נתונים המוסתרות בתוך האפליקציה שלכם.
בלתי תלוי בשפה
קראו ל-Cerbos באמצעות REST או gRPC מכל שפה, עם לקוחות SDK רשמיים עבור Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby, ו-Rust.
החלטות מודעות הקשר
העריכו הרשאות מול מאפיינים של המשתמש, המשאב והסביבה — כולל הצהרות JWT — כדי לבטא כללים מפורטים מעבר להקצאות תפקידים סטטיות.
שיהוי של שבריר מילישנייה
מדיניות מקומפלות לתוך מנוע החלטות בזיכרון, כך שבדיקות מוחזרות בפחות מאלפית שנייה בהרבה ומתאזנות אופקית ללא צורך בגישה למסד נתונים.
יומן ביקורת מובנה
כל החלטת הרשאה ניתנת לתיעוד עם הקשר מלא של בקשה ותגובה לצורך דיווח תאימות ואיתור באגים במדיניות לאחר מעשה.
למה להריץ את Cerbos על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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