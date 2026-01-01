Cerbos היא נקודת החלטה למדיניות באירוח עצמי, המפרידה את לוגיקת ההרשאות מקוד היישום שלכם. במקום לפזר בדיקות הרשאות על פני שירותים, אתם מגדירים מדיניות משאבים וזהויות כקובצי YAML מנוהלי גרסאות, ו-Cerbos עונה על שאלות הרשאה דרך API מסוג REST ו-gRPC בזמני תגובה של פחות מאלפית שנייה.

אירוח עצמי של Cerbos ב-VPS שלכם שומר כל החלטת הרשאה ויומן ביקורת במלואם בתוך התשתית שלכם — אף שירות צד שלישי לא רואה אילו משתמשים ניגשים לאילו משאבים. מדיניות חיה לצד הקוד שלכם, משתלבת עם כל שפה באמצעות לקוחות SDK שנוצרו, וניתן לטעון אותה מחדש בזמן ריצה מבלי להפעיל מחדש את השירותים שלכם.