התקינו ONLYOFFICE Docs בלחיצה אחת.
חבילת אופיס מקוונת באירוח עצמי עם עריכה שיתופית בזמן אמת של קובצי Word, Excel ו-PowerPoint בדפדפן שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור ONLYOFFICE Docs
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ONLYOFFICE Docs
ONLYOFFICE Docs (Document Server) היא חבילת יישומים משרדיים מקוונת בקוד פתוח המאפשרת עריכה שיתופית מבוססת דפדפן של קבצי DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ופורמטים אחרים בשרת שלכם. היא מספקת תאימות מושלמת (pixel-perfect) לפורמטים של Microsoft Office, מה שהופך אותה לתחליף חלק לכלי אופיס מבוססי ענן מבלי לחשוף את המסמכים שלכם לשירותי צד שלישי.
אירוח עצמי של ONLYOFFICE Docs שם את פרטיות המסמכים בראש סדר העדיפויות — קבצים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. היא משתלבת עם Nextcloud, ownCloud, Seafile ועשרות פלטפורמות אחרות באמצעות מחברים רשמיים, ומשתמשת באבטחת אסימוני JWT כדי להגן על גישת API. מהדורת ה-Community תומכת בעד 20 חיבורי עריכה סימולטניים ללא עלות.
פיצ'רים עיקריים של ONLYOFFICE Docs
שיתוף פעולה בזמן אמת
משתמשים מרובים יכולים לערוך במשותף מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות בו-זמנית, עם מעקב סמן חי, הערות ומעקב אחר שינויים.
תאימות MS Office
פתחו, ערכו ושמרו קבצי DOCX, XLSX ו-PPTX בדיוק גבוה — ללא שגיאות המרה או שינויי פריסה.
תמיכה בריבוי פורמטים
תומך ב-DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF ועוד, בכל עורכי המסמכים, הגיליונות האלקטרוניים והמצגות.
אבטחת API של JWT
אימות JSON Web Token מאבטח כל בקשת API, ומבטיח שרק אינטגרציות מורשות ומשתמשים יוכלו לגשת לשרת המסמכים.
Nextcloud ו-Seafile אינטגרציה
מחברים רשמיים עבור Nextcloud, ownCloud, Seafile, ולמעלה מ-40 פלטפורמות אחרות הופכים את ONLYOFFICE Docs לקצה עורפי לעריכה שיתופית שניתן לשלב בקלות.
עורך PDF וטפסים
ערכו קובצי PDF וצרו טפסי PDF למילוי ישירות בדפדפן ללא צורך בתוכנות או תוספים נוספים.
למה להריץ את ONLYOFFICE Docs על Hostinger
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מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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