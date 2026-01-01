ONLYOFFICE Docs (Document Server) היא חבילת יישומים משרדיים מקוונת בקוד פתוח המאפשרת עריכה שיתופית מבוססת דפדפן של קבצי DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ופורמטים אחרים בשרת שלכם. היא מספקת תאימות מושלמת (pixel-perfect) לפורמטים של Microsoft Office, מה שהופך אותה לתחליף חלק לכלי אופיס מבוססי ענן מבלי לחשוף את המסמכים שלכם לשירותי צד שלישי.

אירוח עצמי של ONLYOFFICE Docs שם את פרטיות המסמכים בראש סדר העדיפויות — קבצים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. היא משתלבת עם Nextcloud, ownCloud, Seafile ועשרות פלטפורמות אחרות באמצעות מחברים רשמיים, ומשתמשת באבטחת אסימוני JWT כדי להגן על גישת API. מהדורת ה-Community תומכת בעד 20 חיבורי עריכה סימולטניים ללא עלות.