עד 69% הנחה עבור ONLYOFFICE Docs

התקינו ONLYOFFICE Docs בלחיצה אחת.

חבילת אופיס מקוונת באירוח עצמי עם עריכה שיתופית בזמן אמת של קובצי Word, Excel ו-PowerPoint בדפדפן שלכם.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
48.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו ONLYOFFICE Docs בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור ONLYOFFICE Docs

69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) היא חבילת יישומים משרדיים מקוונת בקוד פתוח המאפשרת עריכה שיתופית מבוססת דפדפן של קבצי DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF ופורמטים אחרים בשרת שלכם. היא מספקת תאימות מושלמת (pixel-perfect) לפורמטים של Microsoft Office, מה שהופך אותה לתחליף חלק לכלי אופיס מבוססי ענן מבלי לחשוף את המסמכים שלכם לשירותי צד שלישי.

אירוח עצמי של ONLYOFFICE Docs שם את פרטיות המסמכים בראש סדר העדיפויות — קבצים לעולם אינם עוזבים את התשתית שלכם. היא משתלבת עם Nextcloud, ownCloud, Seafile ועשרות פלטפורמות אחרות באמצעות מחברים רשמיים, ומשתמשת באבטחת אסימוני JWT כדי להגן על גישת API. מהדורת ה-Community תומכת בעד 20 חיבורי עריכה סימולטניים ללא עלות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של ONLYOFFICE Docs

שיתוף פעולה בזמן אמת

משתמשים מרובים יכולים לערוך במשותף מסמכים, גיליונות אלקטרוניים ומצגות בו-זמנית, עם מעקב סמן חי, הערות ומעקב אחר שינויים.

תאימות MS Office

פתחו, ערכו ושמרו קבצי DOCX, XLSX ו-PPTX בדיוק גבוה — ללא שגיאות המרה או שינויי פריסה.

תמיכה בריבוי פורמטים

תומך ב-DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF ועוד, בכל עורכי המסמכים, הגיליונות האלקטרוניים והמצגות.

אבטחת API של JWT

אימות JSON Web Token מאבטח כל בקשת API, ומבטיח שרק אינטגרציות מורשות ומשתמשים יוכלו לגשת לשרת המסמכים.

Nextcloud ו-Seafile אינטגרציה

מחברים רשמיים עבור Nextcloud, ownCloud, Seafile, ולמעלה מ-40 פלטפורמות אחרות הופכים את ONLYOFFICE Docs לקצה עורפי לעריכה שיתופית שניתן לשלב בקלות.

עורך PDF וטפסים

ערכו קובצי PDF וצרו טפסי PDF למילוי ישירות בדפדפן ללא צורך בתוכנות או תוספים נוספים.

למה להריץ את ONLYOFFICE Docs על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

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