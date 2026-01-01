Radicale הוא שרת CalDAV (יומן) ו-CardDAV (אנשי קשר) קטן, פשוט וללא טרחה, שנכתב ב-Python. הוא תומך בפרוטוקולים הסטנדרטיים שכל מערכת הפעלה מודרנית תומכת בהם באופן מובנה — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — כך שיומנים ואנשי קשר מסתנכרנים למכשירים שלכם ללא צורך בהתקנת אפליקציות מותאמות אישית או הרחבות דפדפן.

אירוח עצמי של Radicale על ה-VPS שלכם שומר כל אירוע, כתובת ויומן משותף על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לשירות SaaS של יומנים. השרת מאחסן אוספים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק, אינו דורש מסד נתונים, ופועל בנוחות לצד אפליקציות אחרות הודות לטביעת הרגל הקטנה שלו ב-Python.