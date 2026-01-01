התקינו Radicale בלחיצה אחת.
שרת CalDAV ו-CardDAV קל משקל באירוח עצמי, לסנכרון לוחות שנה ואנשי קשר בכל המכשירים שלכם.
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מה אפשר לבנות עם Radicale
Radicale הוא שרת CalDAV (יומן) ו-CardDAV (אנשי קשר) קטן, פשוט וללא טרחה, שנכתב ב-Python. הוא תומך בפרוטוקולים הסטנדרטיים שכל מערכת הפעלה מודרנית תומכת בהם באופן מובנה — iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME, KDE — כך שיומנים ואנשי קשר מסתנכרנים למכשירים שלכם ללא צורך בהתקנת אפליקציות מותאמות אישית או הרחבות דפדפן.
אירוח עצמי של Radicale על ה-VPS שלכם שומר כל אירוע, כתובת ויומן משותף על תשתית שאתם שולטים בה, במקום למסור אותם לשירות SaaS של יומנים. השרת מאחסן אוספים כקובצי טקסט רגילים על הדיסק, אינו דורש מסד נתונים, ופועל בנוחות לצד אפליקציות אחרות הודות לטביעת הרגל הקטנה שלו ב-Python.
פיצ'רים עיקריים של Radicale
CalDAV ו-CardDAV סטנדרטיים
סנכרון מובנה עם iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, GNOME ו-KDE ללא לקוחות צד שלישי — כל מערכת הפעלה מודרנית תומכת בפרוטוקולים באופן מובנה.
אחסון קבצים
לוחות שנה ואנשי קשר קיימים כקבצי iCalendar ו-vCard רגילים על הדיסק — קל לגבות, לבצע בקרת גרסאות, או להעביר ללא גיבויי מסד נתונים.
ריבוי משתמשים עם שיתוף
כל משתמש מאומת מקבל אוספים משלו, עם כללי שיתוף אופציונליים עבור לוחות שנה משותפים של משפחה או צוות.
צריכת משאבים זעירה
שרת Pure-Python ללא מסד נתונים מופעל תוך שניות וצורך עשרות מגה-בייט זיכרון — מושלם עבור תוכניות ה-VPS הקטנות ביותר.
ממשק ניהול ווב
ממשק UI מובנה בדפדפן מאפשר למשתמשים לדפדף באוספים, להעתיק כתובות URL של CalDAV/CardDAV להגדרת לקוח, ולוודא שהכל עובד.
ידידותי ל-Reverse-proxy
מיועד לשבת מאחורי nginx, Apache, או Traefik עם סיום HTTPS במעלה הזרם, כך שהפריסה פשוטה ובטוחה.
למה להריץ את Radicale על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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