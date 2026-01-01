התקינו את Fasten Health בלחיצה אחת.
מנהל רשומות רפואיות אלקטרוניות אישי ומשפחתי באירוח עצמי, המאחד נתוני בריאות מספקים ומכשירים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fasten Health
Fasten On-Prem היא מנהלת רשומות רפואיות אלקטרוניות (EMR) בקוד פתוח באירוח עצמי, המאפשרת ליחידים ולמשפחות לאחד נתוני בריאות מרופאים, בתי חולים, מעבדות ומכשירים מחוברים לארכיון פרטי יחיד. היא בנויה על תקן נתוני הבריאות FHIR וכתובה ב-Go, קולטת רשומות באמצעות הזנה ידנית והעלאות FHIR Bundle המיוצאות מפורטלי מטופלים, ומציגה אותן בציר זמן מאוחד לצד הערות, מצבים רפואיים, תרופות, אלרגיות ותוצאות מעבדה.
אירוח עצמי של Fasten על גבי VPS משלכם שומר נתוני בריאות מזהים אישית בתוך תשתית שבשליטתכם, במקום אצל ספק רשומות בריאות SaaS – עובדה חשובה בהתחשב ברגישות ההיסטוריה הרפואית. מסד הנתונים המוצפן SQLite, סביבת הריצה Go בבינארי יחיד, והרשמה לכל משתמש, משמעותם ש-VPS קטן יכול לארח בנוחות רשומה אישית או משפחתית מלאה.
פיצ'רים עיקריים של Fasten Health
FHIR Bundle ייבוא
העלו חבילות FHIR שיוצאו מפורטלי מטופלים או ממערכות בריאות אחרות כדי להביא היסטוריה רפואית קיימת לארכיון.
אחסון מובנה FHIR
שמרו רשומות בפורמט המקורי של משאבי FHIR שלהן, כך ששאילתות מובנות, ייצוא ועיבודים עוקבים יישארו ניטרליים לספק.
הזנת רשומה ידנית
הוסיפו תוצאות מעבדה, מצבים רפואיים, תרופות, חיסונים והערות באופן ידני עבור ביקורים, מטפלים או רשומות קיימות מראש שקדמו לגישה ל-FHIR.
חשבונות משפחתיים
נהלו רשומות עבור בני זוג, ילדים או בני משפחה מבוגרים מממשק אחד עם חשבונות משתמש נפרדים.
מסד נתונים מוצפן
מסד נתונים SQLite מוצפן במנוחה כברירת מחדל, מגן על רשומות בריאות רגישות על גבי דיסק מפני גישה אופורטוניסטית.
מסמכים מצורפים
צרפו מסמכים סרוקים, הדמיה וקובצי PDF למפגשים, כך שההיסטוריה הרפואית המלאה תהיה במקום אחד שניתן לחיפוש.
למה להריץ את Fasten Health על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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