Fasten On-Prem היא מנהלת רשומות רפואיות אלקטרוניות (EMR) בקוד פתוח באירוח עצמי, המאפשרת ליחידים ולמשפחות לאחד נתוני בריאות מרופאים, בתי חולים, מעבדות ומכשירים מחוברים לארכיון פרטי יחיד. היא בנויה על תקן נתוני הבריאות FHIR וכתובה ב-Go, קולטת רשומות באמצעות הזנה ידנית והעלאות FHIR Bundle המיוצאות מפורטלי מטופלים, ומציגה אותן בציר זמן מאוחד לצד הערות, מצבים רפואיים, תרופות, אלרגיות ותוצאות מעבדה.

אירוח עצמי של Fasten על גבי VPS משלכם שומר נתוני בריאות מזהים אישית בתוך תשתית שבשליטתכם, במקום אצל ספק רשומות בריאות SaaS – עובדה חשובה בהתחשב ברגישות ההיסטוריה הרפואית. מסד הנתונים המוצפן SQLite, סביבת הריצה Go בבינארי יחיד, והרשמה לכל משתמש, משמעותם ש-VPS קטן יכול לארח בנוחות רשומה אישית או משפחתית מלאה.