עד 69% הנחה עבור Fasten Health

התקינו את Fasten Health בלחיצה אחת.

מנהל רשומות רפואיות אלקטרוניות אישי ומשפחתי באירוח עצמי, המאחד נתוני בריאות מספקים ומכשירים.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו את Fasten Health בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Fasten Health

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Fasten Health

Fasten On-Prem היא מנהלת רשומות רפואיות אלקטרוניות (EMR) בקוד פתוח באירוח עצמי, המאפשרת ליחידים ולמשפחות לאחד נתוני בריאות מרופאים, בתי חולים, מעבדות ומכשירים מחוברים לארכיון פרטי יחיד. היא בנויה על תקן נתוני הבריאות FHIR וכתובה ב-Go, קולטת רשומות באמצעות הזנה ידנית והעלאות FHIR Bundle המיוצאות מפורטלי מטופלים, ומציגה אותן בציר זמן מאוחד לצד הערות, מצבים רפואיים, תרופות, אלרגיות ותוצאות מעבדה.

אירוח עצמי של Fasten על גבי VPS משלכם שומר נתוני בריאות מזהים אישית בתוך תשתית שבשליטתכם, במקום אצל ספק רשומות בריאות SaaS – עובדה חשובה בהתחשב ברגישות ההיסטוריה הרפואית. מסד הנתונים המוצפן SQLite, סביבת הריצה Go בבינארי יחיד, והרשמה לכל משתמש, משמעותם ש-VPS קטן יכול לארח בנוחות רשומה אישית או משפחתית מלאה.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Fasten Health

FHIR Bundle ייבוא

העלו חבילות FHIR שיוצאו מפורטלי מטופלים או ממערכות בריאות אחרות כדי להביא היסטוריה רפואית קיימת לארכיון.

אחסון מובנה FHIR

שמרו רשומות בפורמט המקורי של משאבי FHIR שלהן, כך ששאילתות מובנות, ייצוא ועיבודים עוקבים יישארו ניטרליים לספק.

הזנת רשומה ידנית

הוסיפו תוצאות מעבדה, מצבים רפואיים, תרופות, חיסונים והערות באופן ידני עבור ביקורים, מטפלים או רשומות קיימות מראש שקדמו לגישה ל-FHIR.

חשבונות משפחתיים

נהלו רשומות עבור בני זוג, ילדים או בני משפחה מבוגרים מממשק אחד עם חשבונות משתמש נפרדים.

מסד נתונים מוצפן

מסד נתונים SQLite מוצפן במנוחה כברירת מחדל, מגן על רשומות בריאות רגישות על גבי דיסק מפני גישה אופורטוניסטית.

מסמכים מצורפים

צרפו מסמכים סרוקים, הדמיה וקובצי PDF למפגשים, כך שההיסטוריה הרפואית המלאה תהיה במקום אחד שניתן לחיפוש.

למה להריץ את Fasten Health על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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Sylvain

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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