התקינו את Datasette בלחיצה אחת.
כלי קוד פתוח לחקירה, פרסום ושיתוף של מסדי נתונים של SQLite כאתרי אינטרנט אינטראקטיביים ו-API.
בחרו תוכנית VPS עבור Datasette
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Datasette
Datasette הוא כלי רב-תכליתי בקוד פתוח לחקירה ופרסום נתונים. הוא לוקח קבצי מסד נתונים של SQLite והופך אותם באופן מיידי לאתרי אינטרנט אינטראקטיביים וניתנים לחיפוש עם JSON API מובנה — ללא צורך בתכנות צד שרת. עיתונאים, חוקרים וצוותי נתונים משתמשים ב-Datasette כדי לשתף מאגרי נתונים באופן ציבורי, לבנות יישומים מבוססי נתונים, ולבנות אבות טיפוס של לוחות מחוונים אנליטיים מבלי לנהל תשתית מורכבת.
אירוח עצמי של Datasette ב-VPS שלכם שומר על שליטה מלאה על מאגרי נתונים רגישים, מאפשר לכם להתקין תוספים מותאמים אישית לוויזואליזציה ואימות, ומעניק לכם כתובת URL קבועה וניתנת לשיתוף עבור כל שאילתה ותצוגת טבלה שהנתונים שלכם מכילים.
פיצ'רים עיקריים של Datasette
פרסום נתונים מיידי
גרור כל קובץ מסד נתונים של SQLite לתוך כרך הנתונים, ו-Datasette יציג אותו מיד כאתר אינטרנט הניתן לגלישה וחיפוש.
JSON API מובנה
כל טבלה, שאילתה ושורה נגישה אוטומטית כנקודת קצה של JSON API, מה שמקל על בניית יישומים על גבי הנתונים שלכם.
סייר SQL עוצמתי
הפעילו שאילתות SQL שרירותיות ישירות בדפדפן עם עורך שאילתות אינטראקטיבי וטבלאות תוצאות מעוצבות.
מערכת אקולוגית של חיבורים
הרחיבו את Datasette עם למעלה מ-100 תוספים קהילתיים עבור תרשימים, מפות, אימות, חיפוש טקסט מלא ופורמטי ייצוא מותאמים אישית.
גלישה מבוססת היבטים
היבטים ומסננים שנוצרו אוטומטית מאפשרים למשתמשים להתעמק במערכי נתונים גדולים מבלי לכתוב קוד SQL כלשהו.
למה להריץ את Datasette על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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