Datasette הוא כלי רב-תכליתי בקוד פתוח לחקירה ופרסום נתונים. הוא לוקח קבצי מסד נתונים של SQLite והופך אותם באופן מיידי לאתרי אינטרנט אינטראקטיביים וניתנים לחיפוש עם JSON API מובנה — ללא צורך בתכנות צד שרת. עיתונאים, חוקרים וצוותי נתונים משתמשים ב-Datasette כדי לשתף מאגרי נתונים באופן ציבורי, לבנות יישומים מבוססי נתונים, ולבנות אבות טיפוס של לוחות מחוונים אנליטיים מבלי לנהל תשתית מורכבת.

אירוח עצמי של Datasette ב-VPS שלכם שומר על שליטה מלאה על מאגרי נתונים רגישים, מאפשר לכם להתקין תוספים מותאמים אישית לוויזואליזציה ואימות, ומעניק לכם כתובת URL קבועה וניתנת לשיתוף עבור כל שאילתה ותצוגת טבלה שהנתונים שלכם מכילים.