התקינו ITFlow בלחיצה אחת.
פלטפורמת PSA בקוד פתוח עבור MSPs, המכסה תיעוד IT, טיפול בפניות, חיובים וניהול לקוחות במערכת אחת.
בחרו תוכנית VPS עבור ITFlow
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ITFlow
ITFlow היא פלטפורמת אוטומציה לשירותים מקצועיים (PSA) בקוד פתוח, חינמית, שנבנתה במיוחד עבור ספקי שירותים מנוהלים. היא מאחדת תיעוד IT, טיפול בפניות תמיכה, חיוב והוצאת חשבוניות, ניהול לקוחות וניטור תשתית למערכת אחת באירוח עצמי – ובכך מבטלת את ערימת הכלים המפוזרת שרוב ספקי השירותים המנוהלים (MSPs) משתמשים בהם לניהול הפעילות היומיומית.
אירוח עצמי של ITFlow על גבי VPS מעניק לעסק שלכם בעלות מלאה על כל רשומה של לקוח, פרטי גישה ומסמך פיננסי, ללא עמלות רישוי לכל טכנאי או נתונים המוחזקים על ידי ספקי SaaS צד שלישי. בגישה ראשונה, אשף הגדרה מנחה אתכם ליצור את פרופיל החברה וחשבון המנהל שלכם לפני שהמערכת נפתחת לעבודת לקוחות.
פיצ'רים עיקריים של ITFlow
מרכז תיעוד IT
רכזו נכסי לקוחות, אישורים, דומיינים, תעודות SSL ותיעוד רשת במאגר ידע ניתן לחיפוש ומובנה.
כרטוס ומוקד תמיכה
לנהל קריאות תמיכה מהיצירה ועד לפתרון עם ניתוח מיילים לקריאות, מעקב SLA ורישום זמן טכנאים.
חיוב וחשבוניות
הפיקו הצעות מחיר, שלחו חשבוניות, עקבו אחר הוצאות ונטרו הכנסות מלוח מחוונים מובנה לחשבונאות, ללא כלי חיוב נפרד.
התראות דומיין ו-SSL
מנטר באופן אוטומטי תאריכי תפוגה עבור דומיינים של לקוחות ותעודות SSL ושולח התראות לפני שהחידושים הופכים לקריטיים.
פורטל לקוחות
לקוחות נכנסים לפורטל שירות עצמי ממותג כדי לצפות בכרטיסים הפתוחים, במסמכים המשותפים ובחשבוניות שלהם.
מעקב אחר ספקים ורישיונות
תעדו רישיונות תוכנה, אנשי קשר של ספקים ותאריכי חידוש לצד נכסי הלקוח אליהם הם שייכים.
למה להריץ את ITFlow על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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