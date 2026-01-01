ITFlow היא פלטפורמת אוטומציה לשירותים מקצועיים (PSA) בקוד פתוח, חינמית, שנבנתה במיוחד עבור ספקי שירותים מנוהלים. היא מאחדת תיעוד IT, טיפול בפניות תמיכה, חיוב והוצאת חשבוניות, ניהול לקוחות וניטור תשתית למערכת אחת באירוח עצמי – ובכך מבטלת את ערימת הכלים המפוזרת שרוב ספקי השירותים המנוהלים (MSPs) משתמשים בהם לניהול הפעילות היומיומית.

אירוח עצמי של ITFlow על גבי VPS מעניק לעסק שלכם בעלות מלאה על כל רשומה של לקוח, פרטי גישה ומסמך פיננסי, ללא עמלות רישוי לכל טכנאי או נתונים המוחזקים על ידי ספקי SaaS צד שלישי. בגישה ראשונה, אשף הגדרה מנחה אתכם ליצור את פרופיל החברה וחשבון המנהל שלכם לפני שהמערכת נפתחת לעבודת לקוחות.