בצעו התקנה בלחיצה אחת של Coral Talk.
פלטפורמת תגובות בקוד פתוח מבית Vox Media שמגדירה מחדש דיון וניהול תוכן באתר עבור חדרי חדשות.
בחרו תוכנית VPS עבור Coral Talk
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Coral Talk
Coral היא פלטפורמת תגובות בקוד פתוח שנבנתה על ידי Vox Media כדי להניע דיונים בריאים יותר באתר עבור ארגוני חדשות, מפרסמים ויוצרי תוכן. היא מחליפה ווידג'טים של תגובות מצד שלישי במערכת באירוח עצמי שתוכננה סביב המציאות של ניהול קהילה: עומסי עבודה כבדים של מיתון, גורמים עוינים והצורך לשמור נתוני קהל בתוך התשתית שלכם.
מהימנה על ידי יותר מ-500 חדרי חדשות ב-28 מדינות, כולל The Washington Post ו-The Financial Times, Coral משלבת חווית קריאה מהירה ונגישה עם ערכת כלים למיתון שנבנתה במיוחד עבור צוותי עריכה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על זהויות קוראים, היסטוריית תגובות ואותות מעורבות תחת שליטתכם המלאה במקום SaaS של צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Coral Talk
ערכת כלים לניהול
סננו ואשרו תגובות בהיקף נרחב באמצעות תורי תגובות, רשימות מילים אסורות, סימון מילים חשודות והגדרות ניהול תוכן לכל כתבה, המיועדות לצוותי עריכה.
שאלות ותשובות ו-צ'אט חי
המירו סיפור למצב שאלות ותשובות או צ'אט חי כדי לארח מפגשי מומחים, דיונים על חדשות מתפרצות, או ראיונות קוראים מובנים.
מעורבות מחברים
תגובות נבחרות, תגי כתבים ותגובות צוות בתוך הדיון מאפשרים לעיתונאים להציג את התרומות הטובות ביותר ולהגיב לקוראים ישירות בתוך השרשור.
Single sign-on
חברו את Coral לשכבת הזהויות הקיימת שלכם באמצעות SSO מבוסס JWT, ספקי OAuth, או חשבונות מקומיים, כך שהקוראים יוכלו לעשות שימוש חוזר בהתחברות לאתר שלהם.
פרטיות ובעלות על נתונים
תגובות, פרופילים, והיסטוריית ניהול נשארים ב-VPS שלכם ב-MongoDB, עם כלי ייצוא ומחיקה ידידותיים ל-GDPR מובנים.
ניתן להטמעה בכל CMS
סקריפט הטמעה קל משקל מטמיע את Coral ב-WordPress, Ghost, Drupal, או מערכים מותאמים אישית מבלי לנעול את האתר שלכם ל-CMS אחת.
למה להריץ את Coral Talk על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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