Coral היא פלטפורמת תגובות בקוד פתוח שנבנתה על ידי Vox Media כדי להניע דיונים בריאים יותר באתר עבור ארגוני חדשות, מפרסמים ויוצרי תוכן. היא מחליפה ווידג'טים של תגובות מצד שלישי במערכת באירוח עצמי שתוכננה סביב המציאות של ניהול קהילה: עומסי עבודה כבדים של מיתון, גורמים עוינים והצורך לשמור נתוני קהל בתוך התשתית שלכם.

מהימנה על ידי יותר מ-500 חדרי חדשות ב-28 מדינות, כולל The Washington Post ו-The Financial Times, Coral משלבת חווית קריאה מהירה ונגישה עם ערכת כלים למיתון שנבנתה במיוחד עבור צוותי עריכה. אירוח עצמי ב-VPS שלכם שומר על זהויות קוראים, היסטוריית תגובות ואותות מעורבות תחת שליטתכם המלאה במקום SaaS של צד שלישי.