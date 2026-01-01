פרוסו Manyfold בהתקנה בלחיצה אחת.
מנהל נכסים דיגיטלי באחסון עצמי לארגון, תיוג ותצוגה מקדימה של ספריית מודלים להדפסת תלת-ממד.
בחרו תוכנית VPS עבור Manyfold
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Manyfold
Manyfold היא מנהל נכסים דיגיטלי בקוד פתוח, שנבנה במיוחד עבור חובבי הדפסת תלת-ממד ויוצרים שצריכים לארגן אוספים הולכים וגדלים של קבצי STL, 3MF ומודלים אחרים. בניגוד למנהלי קבצים גנריים, Manyfold מבינה קבצי תלת-ממד באופן טבעי, מייצרת תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות אינטראקטיביות, עוקבת אחר יוצרים ורישיונות, ומקבצת חלקים קשורים למודלים לוגיים עם תגיות, תיאורים ומטא-דאטה מותאם אישית.
הפעלת Manyfold על ה-VPS שלכם שומרת אלפי מודלים בתשלום ובחינם שאתם אוספים מאתרים כמו MakerWorld, Printables ו-Thingiverse תחת שליטתכם המלאה, עם שכבת ActivityPub מאוחדת המאפשרת לכם לשתף אוספים עם יוצרים אחרים מבלי למסור את הספרייה שלכם לשוק סגור.
פיצ'רים עיקריים של Manyfold
תצוגות 3D אינטראקטיביות
סובבו ובדקו קובצי STL, 3MF, OBJ ופורמטים אחרים ישירות בדפדפן, מבלי להוריד או לפתוח תוכנת חיתוך (slicer).
תיוג חכם ו-מטא-דאטה
ארגנו מודלים עם תגיות היררכיות, יוצרים, רישיונות ושדות מותאמים אישית, כך שהספרייה שלכם תישאר ניתנת לחיפוש ככל שהיא גדלה.
אוספים רב-משתמשים
שתפו ספריות עם בני משפחה או חברי מועדון באמצעות הרשאות מפורטות לכל משתמש ובקרות גישה מבוססות תפקידים.
שיתוף פדרטיבי
עקבו אחר מופעי Manyfold אחרים באמצעות ActivityPub כדי לגלות ולהחליף מודלים מבלי להיות תלויים בשוק מרכזי.
OIDC כניסה יחידה
חברו את Manyfold ל-Authentik, ל-Keycloak, או לכל ספק OIDC אחר, כדי לרכז אימות בכל ה-stack המתארח בעצמכם.
סריקת ספרייה אוטומטית
גררו תיקיות של מודלים קיימים לנפח האחסון ו-Manyfold מייבאת, מסירה כפילויות ומאנדקסת אותם באופן מיידי.
למה להריץ את Manyfold על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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