Manyfold היא מנהל נכסים דיגיטלי בקוד פתוח, שנבנה במיוחד עבור חובבי הדפסת תלת-ממד ויוצרים שצריכים לארגן אוספים הולכים וגדלים של קבצי STL, 3MF ומודלים אחרים. בניגוד למנהלי קבצים גנריים, Manyfold מבינה קבצי תלת-ממד באופן טבעי, מייצרת תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות אינטראקטיביות, עוקבת אחר יוצרים ורישיונות, ומקבצת חלקים קשורים למודלים לוגיים עם תגיות, תיאורים ומטא-דאטה מותאם אישית.

הפעלת Manyfold על ה-VPS שלכם שומרת אלפי מודלים בתשלום ובחינם שאתם אוספים מאתרים כמו MakerWorld, Printables ו-Thingiverse תחת שליטתכם המלאה, עם שכבת ActivityPub מאוחדת המאפשרת לכם לשתף אוספים עם יוצרים אחרים מבלי למסור את הספרייה שלכם לשוק סגור.