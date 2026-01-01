עד 69% הנחה עבור Manyfold

פרוסו Manyfold בהתקנה בלחיצה אחת.

מנהל נכסים דיגיטלי באחסון עצמי לארגון, תיוג ותצוגה מקדימה של ספריית מודלים להדפסת תלת-ממד.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו Manyfold בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור Manyfold

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם Manyfold

Manyfold היא מנהל נכסים דיגיטלי בקוד פתוח, שנבנה במיוחד עבור חובבי הדפסת תלת-ממד ויוצרים שצריכים לארגן אוספים הולכים וגדלים של קבצי STL, 3MF ומודלים אחרים. בניגוד למנהלי קבצים גנריים, Manyfold מבינה קבצי תלת-ממד באופן טבעי, מייצרת תמונות ממוזערות ותצוגות מקדימות אינטראקטיביות, עוקבת אחר יוצרים ורישיונות, ומקבצת חלקים קשורים למודלים לוגיים עם תגיות, תיאורים ומטא-דאטה מותאם אישית.

הפעלת Manyfold על ה-VPS שלכם שומרת אלפי מודלים בתשלום ובחינם שאתם אוספים מאתרים כמו MakerWorld, Printables ו-Thingiverse תחת שליטתכם המלאה, עם שכבת ActivityPub מאוחדת המאפשרת לכם לשתף אוספים עם יוצרים אחרים מבלי למסור את הספרייה שלכם לשוק סגור.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של Manyfold

תצוגות 3D אינטראקטיביות

סובבו ובדקו קובצי STL, 3MF, OBJ ופורמטים אחרים ישירות בדפדפן, מבלי להוריד או לפתוח תוכנת חיתוך (slicer).

תיוג חכם ו-מטא-דאטה

ארגנו מודלים עם תגיות היררכיות, יוצרים, רישיונות ושדות מותאמים אישית, כך שהספרייה שלכם תישאר ניתנת לחיפוש ככל שהיא גדלה.

אוספים רב-משתמשים

שתפו ספריות עם בני משפחה או חברי מועדון באמצעות הרשאות מפורטות לכל משתמש ובקרות גישה מבוססות תפקידים.

שיתוף פדרטיבי

עקבו אחר מופעי Manyfold אחרים באמצעות ActivityPub כדי לגלות ולהחליף מודלים מבלי להיות תלויים בשוק מרכזי.

OIDC כניסה יחידה

חברו את Manyfold ל-Authentik, ל-Keycloak, או לכל ספק OIDC אחר, כדי לרכז אימות בכל ה-stack המתארח בעצמכם.

סריקת ספרייה אוטומטית

גררו תיקיות של מודלים קיימים לנפח האחסון ו-Manyfold מייבאת, מסירה כפילויות ומאנדקסת אותם באופן מיידי.

למה להריץ את Manyfold על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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