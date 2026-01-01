פרוסו ArchivesSpace בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת לניהול מידע ארכיוני בקוד פתוח לניהול כתבי יד, רשומות ואובייקטים דיגיטליים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ArchivesSpace
ה-ArchivesSpace היא מערכת ניהול מידע ארכיוני בקוד פתוח מובילה, שנבנתה על ידי ארכיונאים עבור ארכיונאים. היא משלבת איסוף, סידור, תיאור וגילוי ציבורי ליישום יחיד התומך במחזור החיים הארכיוני המלא — מתרומה ראשונית ועד גישה מקוונת על ידי חוקרים.
אירוח עצמי של ArchivesSpace על גבי VPS משלכם שומר על עזרי מציאה, רשומות איסוף ונתוני פטרונים תחת שליטת המוסד שלכם, ללא עמלות לפי רשומה או תלות בספק. ממשק הצוות המצורף, פורטל הגישה הציבורית, ה-REST API ונקודת הקצה של OAI-PMH מעניקים לארכיון שלכם פלטפורמת תיאור וגילוי מלאה היישר מהקופסה.
פיצ'רים עיקריים של ArchivesSpace
תיאור ארכיוני
צרו ונהלו משאבים, רכישות, אובייקטים ארכיוניים ואובייקטים דיגיטליים בהתאם לתקני DACS, ISAD(G) ו-ISAAR(CPF).
פורטל גישה ציבורית
חוקרים מעיינים בעזרי איתור, מחפשים באוספים וצופים באובייקטים דיגיטליים באמצעות ממשק גילוי ציבורי מובנה.
ייצוא EAD ו-MARCXML
ייצוא רשומות משאבים כ-EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, או Dublin Core לשילוב עם שכבות גילוי וקטלוגים קונסורציוניים.
איסוף OAI-PMH
חשיפת מטא-דאטה תיאורי באמצעות OAI-PMH כך שאגרגטורים כמו DPLA או Europeana יוכלו לאסוף אוספים באופן אוטומטי.
REST API
JSON REST API מתועד מאפשר אינטגרציות עם מערכות שימור דיגיטליות, צינורות נתונים של ETL, וממשקי קצה מותאמים אישית.
למה להריץ את ArchivesSpace על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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