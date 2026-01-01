ה-ArchivesSpace היא מערכת ניהול מידע ארכיוני בקוד פתוח מובילה, שנבנתה על ידי ארכיונאים עבור ארכיונאים. היא משלבת איסוף, סידור, תיאור וגילוי ציבורי ליישום יחיד התומך במחזור החיים הארכיוני המלא — מתרומה ראשונית ועד גישה מקוונת על ידי חוקרים.

אירוח עצמי של ArchivesSpace על גבי VPS משלכם שומר על עזרי מציאה, רשומות איסוף ונתוני פטרונים תחת שליטת המוסד שלכם, ללא עמלות לפי רשומה או תלות בספק. ממשק הצוות המצורף, פורטל הגישה הציבורית, ה-REST API ונקודת הקצה של OAI-PMH מעניקים לארכיון שלכם פלטפורמת תיאור וגילוי מלאה היישר מהקופסה.