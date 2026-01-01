התקינו Crafty Controller בלחיצה אחת.
לוח בקרה מבוסס אינטרנט ליצירה, הגדרה ותפעול של מספר שרתי Minecraft Java ו-Bedrock מלוח בקרה אחד.
בחרו תוכנית VPS עבור Crafty Controller
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Crafty Controller
Crafty Controller היא ממשק משתמש (GUI) מבוסס ווב בקוד פתוח לניהול שרתי Minecraft Java ו-Bedrock מלוח בקרה אחד. היא מחליפה את הצורך להתמודד עם סשנים של SSH וטאבים של screen עם קונסולות חיות לכל שרת, מנהל קבצים מובנה, משימות מתוזמנות וגיבויים בלחיצה אחת — הכל עטוף בממשק ווב נקי עם גישה מבוססת תפקידים למספר משתמשים.
אירוח עצמי של Crafty על ה-VPS שלכם שומר על בעלות מלאה על העולמות שלכם, תצורות הפלאגינים ונתוני השחקנים על חומרה שאתם שולטים בה. אתם יכולים להקים שרתים חדשים מסוגי jar פופולריים — vanilla, Paper, Spigot, Forge ו-Bedrock — מבלי לעזוב את הדפדפן, ולשתף ניהול מוגבל עם חברים או מנהלים באמצעות הרשאות מדויקות.
פיצ'רים עיקריים של Crafty Controller
ניהול ריבוי שרתים
להקים, לנטר ולתפעל מספר שרתי Minecraft Java ו-Bedrock במקביל מלוח בקרה אחד.
קונסולה מבוססת אינטרנט
הזרמת יומני שרת חיים ושליחת פקודות מהדפדפן, עם היסטוריה ניתנת לחיפוש ופלט מקודד צבעים לכל שרת.
משימות מתוזמנות
אוטומציה של גיבויים, הפעלות מחדש וביצוע פקודות בזמנים קבועים בסגנון cron, כדי לשמור על תקינות השרתים ללא התערבות ידנית.
גישה מבוססת תפקידים
הגדירו משתמשים עם הרשאות מוגבלות כך שמנהלים וחברי קהילה יוכלו לעזור בתפעול שרתים ללא גישת root או פרטי גישה רגישים.
מנהל קבצים
עיון, עריכה, העלאה והורדה של קבצי שרת — עולמות, פלאגינים, קונפיגים — ישירות בדפדפן ללא לקוחות SSH או SFTP.
למה להריץ את Crafty Controller על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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