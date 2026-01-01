Crafty Controller היא ממשק משתמש (GUI) מבוסס ווב בקוד פתוח לניהול שרתי Minecraft Java ו-Bedrock מלוח בקרה אחד. היא מחליפה את הצורך להתמודד עם סשנים של SSH וטאבים של screen עם קונסולות חיות לכל שרת, מנהל קבצים מובנה, משימות מתוזמנות וגיבויים בלחיצה אחת — הכל עטוף בממשק ווב נקי עם גישה מבוססת תפקידים למספר משתמשים.

אירוח עצמי של Crafty על ה-VPS שלכם שומר על בעלות מלאה על העולמות שלכם, תצורות הפלאגינים ונתוני השחקנים על חומרה שאתם שולטים בה. אתם יכולים להקים שרתים חדשים מסוגי jar פופולריים — vanilla, Paper, Spigot, Forge ו-Bedrock — מבלי לעזוב את הדפדפן, ולשתף ניהול מוגבל עם חברים או מנהלים באמצעות הרשאות מדויקות.