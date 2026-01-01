התקינו ClassQuiz בהתקנה בלחיצה אחת.
חלופה בקוד פתוח ל-Kahoot עבור חידונים כיתתיים חיים מרובי משתתפים עם ניקוד בזמן אמת.
בחרו תוכנית VPS עבור ClassQuiz
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם ClassQuiz
ClassQuiz היא פלטפורמת חידונים בקוד פתוח, באירוח עצמי, המיועדת למורים, למאמנים ולמחנכים שרוצים חלופה המכבדת פרטיות לשירותי חידונים מסחריים לכיתות. שחקנים מצטרפים למשחק על ידי הזנת קוד PIN בכל מכשיר, עונים על שאלות בזמן אמת, ורואים לוחות תוצאות חיים לאחר כל סבב.
אירוח עצמי של ClassQuiz ב-VPS שלכם שומר על תוכן החידונים, תשובות התלמידים ונתוני החשבון בשליטתכם המלאה, מונע דמי רישוי לפי מושב, ועובד ברשתות בית ספר ללא תלות חיצונית. הערימה הטכנולוגית כוללת את ה-API, תהליך הרקע, PostgreSQL, Redis ו-Meilisearch לגילוי חידונים.
פיצ'רים עיקריים של ClassQuiz
מרובה משתתפים בזמן אמת
הפעילו סשנים של חידונים חיים שבהם שחקנים מצטרפים באמצעות PIN ועונים על שאלות מסונכרנות דרך חיבור WebSocket.
יצירת חידונים
צרו שאלות רב-ברירתיות, ABCD, טווח, הצבעה וקלט טקסט, עם תמונות, מגבלות זמן וניקוד לכל תשובה.
חיפוש טקסט מלא
גלו חידונים ציבוריים באופן מיידי באמצעות אינדקס Meilisearch מובנה שמדרג תוצאות לפי כותרת, תגיות ותיאור.
פרטיות באחסון-עצמי
שמרו את כל נתוני השאלונים, שמות השחקנים והתשובות על התשתית שלכם, ללא טלמטריה או אנליטיקה של צד שלישי.
אחסון תמונות
צרפו תמונות לשאלות באמצעות אחסון מקומי מובנה או חברו כל backend תואם S3 למדיה ללא הגבלה.
למה להריץ את ClassQuiz על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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