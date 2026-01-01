ClassQuiz היא פלטפורמת חידונים בקוד פתוח, באירוח עצמי, המיועדת למורים, למאמנים ולמחנכים שרוצים חלופה המכבדת פרטיות לשירותי חידונים מסחריים לכיתות. שחקנים מצטרפים למשחק על ידי הזנת קוד PIN בכל מכשיר, עונים על שאלות בזמן אמת, ורואים לוחות תוצאות חיים לאחר כל סבב.

אירוח עצמי של ClassQuiz ב-VPS שלכם שומר על תוכן החידונים, תשובות התלמידים ונתוני החשבון בשליטתכם המלאה, מונע דמי רישוי לפי מושב, ועובד ברשתות בית ספר ללא תלות חיצונית. הערימה הטכנולוגית כוללת את ה-API, תהליך הרקע, PostgreSQL, Redis ו-Meilisearch לגילוי חידונים.