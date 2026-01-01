התקינו את Apollo בלחיצה אחת.
עורך אנוטציית גנום שיתופי בזמן אמת, שנבנה עבור צוותי מחקר ביולוגיים מבוזרים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Apollo
Apollo היא פלטפורמת קוד פתוח מובילה לאנוטציית גנום מונעת-קהילה, שפותחה על ידי פרויקט Generic Model Organism Database (GMOD). היא בנויה סביב מציג המופעל על ידי JBrowse, ומאפשרת לאוצרים במוסדות שונים לערוך מודלי גנים, תעתיקים ותכונות על גנומי ייחוס משותפים בו-זמנית — כאשר כל שינוי מתועד, מיוחס ונראה באופן מיידי למשתפי פעולה.
אירוח עצמי של Apollo על ה-VPS שלכם שומר נתוני אנוטציה קנייניים בתוך התשתית שלכם במקום בשרתי צד שלישי. מעבדות מחקר, קונסורציומים וצוותי ביוטק מקבלים מסד נתונים יחיד וסמכותי לאנוטציה, הרשאות גרנולריות לכל אורגניזם, והיסטוריית אוצרות שבבעלותם המלאה — מבלי לשתף נתונים גנומיים רגישים באופן חיצוני.
פיצ'רים עיקריים של Apollo
עריכה שיתופית בזמן אמת
אוצרים רבים עורכים את אותו הגנום במקביל, ושינויים משודרים באופן מיידי באמצעות סנכרון מבוסס WebSocket.
מציג מבוסס JBrowse
מבוסס על דפדפן הגנום JBrowse, המעניק לאוצרים ניווט רצועות, חיפוש והדמיית רצפים מוכרים ישר מהקופסה.
הרשאות ספציפיות לאורגניזם
גישה מבוססת תפקידים מפורטת מאפשרת למנהלים להקצות הרשאות קריאה, כתיבה או ניהול לכל אורגניזם ולכל קבוצת משתמשים.
היסטוריית הערות
כל עריכה של תמלול, תגובה ושינוי תכונה מתועדים עם שם היוצר וחותמת זמן, תומכים בתהליכי עבודה מלאים של ביקורת וביטול.
ייבוא GFF3 ו-FASTA
טענו גנומים רפרנטיים ואנוטציות קיימות באמצעות פורמטים ביו-אינפורמטיים סטנדרטיים ללא צורך בהמרה קניינית.
למה להריץ את Apollo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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