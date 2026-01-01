Apollo היא פלטפורמת קוד פתוח מובילה לאנוטציית גנום מונעת-קהילה, שפותחה על ידי פרויקט Generic Model Organism Database (GMOD). היא בנויה סביב מציג המופעל על ידי JBrowse, ומאפשרת לאוצרים במוסדות שונים לערוך מודלי גנים, תעתיקים ותכונות על גנומי ייחוס משותפים בו-זמנית — כאשר כל שינוי מתועד, מיוחס ונראה באופן מיידי למשתפי פעולה.

אירוח עצמי של Apollo על ה-VPS שלכם שומר נתוני אנוטציה קנייניים בתוך התשתית שלכם במקום בשרתי צד שלישי. מעבדות מחקר, קונסורציומים וצוותי ביוטק מקבלים מסד נתונים יחיד וסמכותי לאנוטציה, הרשאות גרנולריות לכל אורגניזם, והיסטוריית אוצרות שבבעלותם המלאה — מבלי לשתף נתונים גנומיים רגישים באופן חיצוני.