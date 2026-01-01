התקינו Moodle בהתקנה בלחיצה אחת.
מערכת ניהול הלמידה בקוד פתוח הנפוצה ביותר בעולם, שזוכה לאמון של 489 מיליון משתמשים עבור קורסים מקוונים, הערכות והכשרות.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Moodle
Moodle היא מערכת ניהול הלמידה בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, מהימנה על ידי 489 מיליון משתמשים ביותר מ-152,000 אתרים ב-236 מדינות. היא מספקת את כל מה שמחנכים וצוותי הדרכה צריכים: יצירת קורסים, בחנים והערכות, ביקורות עמיתים, פורומי דיון, ניהול ציונים וגישה ניידת — הכל תחת פלטפורמה אחת באירוח עצמי. עם תאימות נגישות WCAG 2.1 AA ולמעלה מ-2,000 תוספים, Moodle מתאימה לכל סביבת למידה, מבתי ספר K-12 ועד למחלקות הדרכה ארגוניות.
אירוח עצמי של Moodle על ה-VPS שלכם מבטל דמי רישוי לפי משתמש ומעניק לכם בעלות מלאה על תוכן הקורס ונתוני הלומדים. אתם יכולים להתקין תוספים מותאמים אישית, ליישם ערכות נושא ממותגות, ולהשתלב עם מערכות אימות קיימות ללא הגבלות המוטלות על ידי ספקי LMS מאוחסנים.
פיצ'רים עיקריים של Moodle
בונה קורסים
ארגון קורסים בשיטת גרור ושחרר, עם תמיכה בסרטונים, חבילות SCORM, חידונים, מטלות ופעילויות אינטראקטיביות בעורך מאוחד אחד.
כלי הערכה
חידונים, הערכות עמיתים, דירוג מבוסס רובריקה ומשוב אוטומטי מעניקים למדריכים דרכים גמישות להעריך ולעקוב אחר התקדמות הלומדים.
פיצ'רי שיתוף פעולה
פורומי דיון, חדרי צ'אט, ויקי, ושילוב ועידות וידאו מובנה מאפשרים למידה פעילה ואינטראקציה קבוצתית בכל קנה מידה.
ניתוח נתונים ודיווח
דוחות הניתנים להתאמה אישית עוקבים אחר השלמת קורסים, ציוני בחנים ומדדי מעורבות, כדי שמדריכים יוכלו לזהות לומדים מתקשים בשלב מוקדם.
מערכת אקולוגית של חיבורים
למעלה מ-2,000 תוספים מרחיבים את Moodle עם גיימיפיקציה, אינטגרציות צד שלישי, סוגי פעילויות מותאמים אישית ופורמטים מיוחדים להערכה.
למה להריץ את Moodle על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
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הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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