Moodle היא מערכת ניהול הלמידה בקוד פתוח הפופולרית ביותר בעולם, מהימנה על ידי 489 מיליון משתמשים ביותר מ-152,000 אתרים ב-236 מדינות. היא מספקת את כל מה שמחנכים וצוותי הדרכה צריכים: יצירת קורסים, בחנים והערכות, ביקורות עמיתים, פורומי דיון, ניהול ציונים וגישה ניידת — הכל תחת פלטפורמה אחת באירוח עצמי. עם תאימות נגישות WCAG 2.1 AA ולמעלה מ-2,000 תוספים, Moodle מתאימה לכל סביבת למידה, מבתי ספר K-12 ועד למחלקות הדרכה ארגוניות.

אירוח עצמי של Moodle על ה-VPS שלכם מבטל דמי רישוי לפי משתמש ומעניק לכם בעלות מלאה על תוכן הקורס ונתוני הלומדים. אתם יכולים להתקין תוספים מותאמים אישית, ליישם ערכות נושא ממותגות, ולהשתלב עם מערכות אימות קיימות ללא הגבלות המוטלות על ידי ספקי LMS מאוחסנים.