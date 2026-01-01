התקינו את Mazanoke בלחיצה אחת.
אופטימייזר תמונות מבוסס דפדפן, המעניק עדיפות לפרטיות, הדוחס וממיר תמונות ללא העלאה לשרת כלשהו.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mazanoke
Mazanoke הוא אופטימייזר תמונות באירוח עצמי שפועל כולו בדפדפן. כאשר משתמשים דוחסים, משנים גודל או ממירים תמונות דרך ממשק Mazanoke, כל העיבוד מתבצע באופן מקומי במכשיר שלהם — ללא העברת נתוני תמונה לשרת או לצד שלישי כלשהו. זה הופך אותו למתאים לעיבוד תמונות רגישות שלא ניתן להעלות לכלי דחיסה מבוססי ענן.
בניגוד לשירותי אופטימיזציית תמונות מתארחים, אירוח עצמי של Mazanoke על ה-VPS שלכם מעניק לצוות שלכם נקודת קצה פרטית וזמינה תמיד לעיבוד תמונות. הוא תומך במגוון רחב של פורמטים, מסיר אוטומטית מטא-דאטה EXIF כגון מיקום GPS וחותמות זמן, וניתן להגן עליו באמצעות אימות בסיסי אופציונלי של HTTP כדי להגביל גישה.
פיצ'רים עיקריים של Mazanoke
עיבוד בדפדפן
כל דחיסת התמונות וההמרה מתבצעת באופן מקומי בדפדפן — לא נשלחים נתוני תמונה לשרת או לשירות חיצוני כלשהו.
המרה רב-פורמט
המירו בין JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO ו-TIFF בכל שילוב עם הגדרות איכות מתכווננות.
הסרת EXIF אוטומטית
הסירו מטא-דאטה מוטבע, כולל מיקום GPS, חותמות זמן ופרטי מצלמה, מתמונות לפני השיתוף.
HTTP אימות בסיסי
גישה מוגנת באמצעות אימות בסיסי של HTTP כברירת מחדל, מה שמשאיר את המופע שלכם מוגבל למשתמשים מורשים בלבד.
PWA תמיכה לא מקוונת
התקינו את Mazanoke כאפליקציית רשת מתקדמת לעיבוד תמונות לא מקוון ללא צורך בחיבור לאינטרנט.
למה להריץ את Mazanoke על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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