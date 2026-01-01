Mazanoke הוא אופטימייזר תמונות באירוח עצמי שפועל כולו בדפדפן. כאשר משתמשים דוחסים, משנים גודל או ממירים תמונות דרך ממשק Mazanoke, כל העיבוד מתבצע באופן מקומי במכשיר שלהם — ללא העברת נתוני תמונה לשרת או לצד שלישי כלשהו. זה הופך אותו למתאים לעיבוד תמונות רגישות שלא ניתן להעלות לכלי דחיסה מבוססי ענן.

בניגוד לשירותי אופטימיזציית תמונות מתארחים, אירוח עצמי של Mazanoke על ה-VPS שלכם מעניק לצוות שלכם נקודת קצה פרטית וזמינה תמיד לעיבוד תמונות. הוא תומך במגוון רחב של פורמטים, מסיר אוטומטית מטא-דאטה EXIF כגון מיקום GPS וחותמות זמן, וניתן להגן עליו באמצעות אימות בסיסי אופציונלי של HTTP כדי להגביל גישה.