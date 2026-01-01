עד 69% הנחה עבור MeshCentral

התקינו MeshCentral בהתקנה בלחיצה אחת.

פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק באירוח עצמי עבור מחשבים שולחניים, שרתים והתקני IoT דרך הרשת המקומית או האינטרנט.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו MeshCentral בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור MeshCentral

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם MeshCentral

MeshCentral היא פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק בקוד פתוח מלאה, שמאפשרת לכם להשתלט על מחשבים מרוחקים, להריץ פקודות, להעביר קבצים ולבדוק טלמטריה של מכשירים על פני מכונות Windows, macOS, Linux ו-FreeBSD ממסוף אינטרנט יחיד. סוכנים קלי משקל פועלים על כל מכשיר מנוהל ומתחברים החוצה לשרת ה-MeshCentral שלכם, כך שתוכלו להגיע אליהם דרך חומות אש ו-NAT ללא מנהרות VPN.

אירוח עצמי של MeshCentral על ה-VPS שלכם מעניק לכם תחליף פרטי ל-TeamViewer או AnyDesk ללא עמלות לפי מושב, ללא הגבלות רוחב פס, וללא גישה של צד שלישי להפעלות המרוחקות שלכם. הפלטפורמה היא טכנולוגיית הליבה שמאחורי Tactical RMM והיא נפרסת על ידי חנויות IT, MSPs ומעבדות ביתיות כדי לנהל כל דבר, החל מקומץ מכשירים אישיים ועד אלפי נקודות קצה של לקוחות.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של MeshCentral

שולחן עבודה מרוחק ו-מעטפת

השתלטו על מכונות Windows, macOS, Linux ו-FreeBSD באמצעות ממשק מהיר מבוסס אינטרנט של שולחן עבודה מרוחק, שורת פקודה והעברת קבצים — ללא צורך בהתקנת לקוח.

סוכן קל משקל

סוכנים מקומיים זעירים מתחברים החוצה מכל מכשיר, כך ש-MeshCentral פועל דרך חומות אש ו-NAT ללא מנהרות VPN או פורטים נכנסים פתוחים במארחים מנוהלים.

קבוצות התקנים ומדיניות

ארגנו נקודות קצה לקבוצות רשת עם הרשאות מבוססות תפקידים, משימות מתוזמנות ופעולות בכמות גדולה, כדי שציי מכשירים גדולים יישארו ניתנים לניהול.

אימות דו-שלבי

TOTP, WebAuthn, ו-2FA אימייל מובנים שומרים על קונסולת הניהול בטוחה גם כשהיא חשופה לאינטרנט הציבורי.

הקלטת הפעלה וביקורת

הקלטה אופציונלית של הפעלות שולחן עבודה מרוחקות, בתוספת יומן ביקורת מפורט, מאפשרת לכם לסקור כל פעולה שבוצעה על ידי כל מנהל.

REST ו-WebSocket APIs

ממשקי API מקיפים מאפשרים לכם לתכנת ניהול מכשירים, להשתלב עם כלי טיפול בפניות, או לבנות על גבי MeshCentral כבסיס ל-RMM מותאם אישית.

למה להריץ את MeshCentral על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀

Noel
Noel

סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.

Omkar
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פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.

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Sylvain

תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.

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החזר כספי מובטח עד 30 יום

נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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