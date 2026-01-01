MeshCentral היא פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק בקוד פתוח מלאה, שמאפשרת לכם להשתלט על מחשבים מרוחקים, להריץ פקודות, להעביר קבצים ולבדוק טלמטריה של מכשירים על פני מכונות Windows, macOS, Linux ו-FreeBSD ממסוף אינטרנט יחיד. סוכנים קלי משקל פועלים על כל מכשיר מנוהל ומתחברים החוצה לשרת ה-MeshCentral שלכם, כך שתוכלו להגיע אליהם דרך חומות אש ו-NAT ללא מנהרות VPN.

אירוח עצמי של MeshCentral על ה-VPS שלכם מעניק לכם תחליף פרטי ל-TeamViewer או AnyDesk ללא עמלות לפי מושב, ללא הגבלות רוחב פס, וללא גישה של צד שלישי להפעלות המרוחקות שלכם. הפלטפורמה היא טכנולוגיית הליבה שמאחורי Tactical RMM והיא נפרסת על ידי חנויות IT, MSPs ומעבדות ביתיות כדי לנהל כל דבר, החל מקומץ מכשירים אישיים ועד אלפי נקודות קצה של לקוחות.