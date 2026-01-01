התקינו MeshCentral בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק באירוח עצמי עבור מחשבים שולחניים, שרתים והתקני IoT דרך הרשת המקומית או האינטרנט.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם MeshCentral
MeshCentral היא פלטפורמת ניטור וניהול מרחוק בקוד פתוח מלאה, שמאפשרת לכם להשתלט על מחשבים מרוחקים, להריץ פקודות, להעביר קבצים ולבדוק טלמטריה של מכשירים על פני מכונות Windows, macOS, Linux ו-FreeBSD ממסוף אינטרנט יחיד. סוכנים קלי משקל פועלים על כל מכשיר מנוהל ומתחברים החוצה לשרת ה-MeshCentral שלכם, כך שתוכלו להגיע אליהם דרך חומות אש ו-NAT ללא מנהרות VPN.
אירוח עצמי של MeshCentral על ה-VPS שלכם מעניק לכם תחליף פרטי ל-TeamViewer או AnyDesk ללא עמלות לפי מושב, ללא הגבלות רוחב פס, וללא גישה של צד שלישי להפעלות המרוחקות שלכם. הפלטפורמה היא טכנולוגיית הליבה שמאחורי Tactical RMM והיא נפרסת על ידי חנויות IT, MSPs ומעבדות ביתיות כדי לנהל כל דבר, החל מקומץ מכשירים אישיים ועד אלפי נקודות קצה של לקוחות.
פיצ'רים עיקריים של MeshCentral
שולחן עבודה מרוחק ו-מעטפת
השתלטו על מכונות Windows, macOS, Linux ו-FreeBSD באמצעות ממשק מהיר מבוסס אינטרנט של שולחן עבודה מרוחק, שורת פקודה והעברת קבצים — ללא צורך בהתקנת לקוח.
סוכן קל משקל
סוכנים מקומיים זעירים מתחברים החוצה מכל מכשיר, כך ש-MeshCentral פועל דרך חומות אש ו-NAT ללא מנהרות VPN או פורטים נכנסים פתוחים במארחים מנוהלים.
קבוצות התקנים ומדיניות
ארגנו נקודות קצה לקבוצות רשת עם הרשאות מבוססות תפקידים, משימות מתוזמנות ופעולות בכמות גדולה, כדי שציי מכשירים גדולים יישארו ניתנים לניהול.
אימות דו-שלבי
TOTP, WebAuthn, ו-2FA אימייל מובנים שומרים על קונסולת הניהול בטוחה גם כשהיא חשופה לאינטרנט הציבורי.
הקלטת הפעלה וביקורת
הקלטה אופציונלית של הפעלות שולחן עבודה מרוחקות, בתוספת יומן ביקורת מפורט, מאפשרת לכם לסקור כל פעולה שבוצעה על ידי כל מנהל.
REST ו-WebSocket APIs
ממשקי API מקיפים מאפשרים לכם לתכנת ניהול מכשירים, להשתלב עם כלי טיפול בפניות, או לבנות על גבי MeshCentral כבסיס ל-RMM מותאם אישית.
למה להריץ את MeshCentral על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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