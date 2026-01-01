התקינו ג'ומלה בהתקנה בלחיצה אחת.
CMS עוצמתי בקוד פתוח לבניית אתרים דינמיים, פורטלים ויישומי רשת עם תמיכה רב-לשונית.
בחרו תוכנית VPS עבור Joomla
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Joomla
Joomla היא מערכת ניהול תוכן (CMS) בוגרת וקוד פתוח עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, שמפעילה הכל, מבלוגים אישיים ופורטלי קהילה ועד יישומים ארגוניים ואתרי ממשלה. ניהול המשתמשים המתקדם שלה, תמיכה מובנית רב-לשונית ביותר מ-75 שפות, ואלפי הרחבות הופכים אותה לאחת מפלטפורמות ה-CMS הגמישות ביותר הקיימות.
אירוח עצמי של Joomla על VPS משלכם מעניק לכם משאבים ייעודיים, שליטה מלאה בתצורת PHP ו-MySQL, וללא הגבלות אחסון משותף — כך שהאתר שלכם יתרחב עם הקהל שלכם ללא ביצועים בלתי צפויים או עמלות לפי מבקר.
פיצ'רים עיקריים של Joomla
מובנה רב לשוני
ניהול תוכן במעל 75 שפות באופן מובנה — ללא צורך בתוספים של צד שלישי, מה שהופך אותו לאידיאלי עבור עסקים וארגונים בינלאומיים.
בקרת גישה מתקדמת
הגדירו הרשאות מדויקות עם קבוצות משתמשים מרובות ורמות גישה, מה שמאפשר לכם לשלוט בדיוק מי יכול ליצור, לערוך או לפרסם תוכן.
אלפי הרחבות
הרחיבו את Joomla באמצעות תבניות, רכיבים, מודולים ותוספים מתוך ספריית התוספים של Joomla כדי להוסיף כל פונקציונליות שהאתר שלכם דורש.
כלי SEO מובנים
צרו כתובות URL ידידותיות, תיאורי מטא ומפות אתר באופן מובנה כדי לשפר את דירוג מנועי החיפוש ללא תוספים נוספים.
גרסאות תוכן
עקבו אחר כל שינוי במאמרים ושחזרו לכל גרסה קודמת, ובכך תגנו על התוכן שלכם מפני עריכות בשוגג או תיקונים לא רצויים.
למה להריץ את Joomla על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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