Joomla היא מערכת ניהול תוכן (CMS) בוגרת וקוד פתוח עם למעלה מ-100 מיליון הורדות, שמפעילה הכל, מבלוגים אישיים ופורטלי קהילה ועד יישומים ארגוניים ואתרי ממשלה. ניהול המשתמשים המתקדם שלה, תמיכה מובנית רב-לשונית ביותר מ-75 שפות, ואלפי הרחבות הופכים אותה לאחת מפלטפורמות ה-CMS הגמישות ביותר הקיימות.

אירוח עצמי של Joomla על VPS משלכם מעניק לכם משאבים ייעודיים, שליטה מלאה בתצורת PHP ו-MySQL, וללא הגבלות אחסון משותף — כך שהאתר שלכם יתרחב עם הקהל שלכם ללא ביצועים בלתי צפויים או עמלות לפי מבקר.