התקינו את Eclipse Hawkbit בהתקנה בלחיצה אחת.
ניהול עדכוני IoT בקוד פתוח להפצת קושחה ותוכנה לציי התקני קצה מחוברים.
בחרו תוכנית VPS עבור Eclipse Hawkbit
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Eclipse Hawkbit
Eclipse Hawkbit היא מסגרת קצה עורפי בלתי תלויה בתחום, המיועדת לפריסת עדכוני תוכנה להתקני קצה מוגבלים, שערים ובקרים המחוברים לרשתות מבוססות IP. נבנתה על גבי Java ו-Spring, היא מספקת את תשתית צד השרת שמפעילי צי צריכים כדי לתזמן, למקד ולנטר עדכונים אלחוטיים בקנה מידה תעשייתי.
אירוח עצמי של Hawkbit ב-VPS שלכם שומר על מלאי התקנים, קבצים בינאריים של ארטיפקטים וטלמטריית פריסה בשליטתכם, ללא עמלות לפי התקן או נעילת ספק. היא חושפת את ה-API לשילוב התקנים ישיר עבור התקנים ו-API לניהול לתזמור קמפיינים מהכלים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Eclipse Hawkbit
פריסות ממוקדות
הגדירו קבוצות פריסה לפי מאפייני מכשיר ועדכוני התקדמות בגלים מבוקרים עם ספי הצלחה וטריגרים אוטומטיים לשחזור.
מאגר ארטיפקטים
העלאה, ניהול גרסאות והגשה של תמונות קושחה, חבילות מערכת הפעלה וחבילות יישומים ממאגר פריטים מובנה עם אימות סכום ביקורת.
API ישיר להתקן
התקנים סוקרים את ממשק ה-REST של DDI כדי לאחזר עדכונים שהוקצו, לדווח על התקדמות ולאשר תוצאות התקנה ללא קוד העברה מותאם אישית.
מותאם לריבוי דיירים
בודדו צי מכשירים, משתמשים ומאגרי תוכנה לכל דייר — שימושי לניהול פריסות לקוחות או להפרדת קווי מוצרים.
ניהול REST API
הניעו פריסות, יעדים, ערכות הפצה ומודולי תוכנה באופן תכנותי כדי להשתלב עם צינורות CI/CD וכלי תפעול קיימים.
אפיק אירועים RabbitMQ
הזרמת שינויים במצב המכשיר ואירועי פריסה ל-RabbitMQ, כך שמערכות במורד הזרם יוכלו להגיב בזמן אמת מבלי לתשאל את מסד הנתונים.
למה להריץ את Eclipse Hawkbit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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