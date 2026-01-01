Eclipse Hawkbit היא מסגרת קצה עורפי בלתי תלויה בתחום, המיועדת לפריסת עדכוני תוכנה להתקני קצה מוגבלים, שערים ובקרים המחוברים לרשתות מבוססות IP. נבנתה על גבי Java ו-Spring, היא מספקת את תשתית צד השרת שמפעילי צי צריכים כדי לתזמן, למקד ולנטר עדכונים אלחוטיים בקנה מידה תעשייתי.

אירוח עצמי של Hawkbit ב-VPS שלכם שומר על מלאי התקנים, קבצים בינאריים של ארטיפקטים וטלמטריית פריסה בשליטתכם, ללא עמלות לפי התקן או נעילת ספק. היא חושפת את ה-API לשילוב התקנים ישיר עבור התקנים ו-API לניהול לתזמור קמפיינים מהכלים שלכם.