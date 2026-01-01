Invoice Ninja היא פלטפורמת קוד פתוח עשירה בתכונות ליצירת חשבוניות, מעקב אחר הוצאות, ניהול לקוחות וקבלת תשלומים. מהימנה על ידי למעלה מ-100,000 עסקים ברחבי העולם, היא תומכת בלמעלה מ-40 שערי תשלום, תזכורות אוטומטיות, חשבוניות חוזרות ומעקב אחר זמן — הכל ביישום אחד באירוח עצמי.

הפעלת Invoice Ninja על שרת VPS משלכם שומרת על הנתונים הפיננסיים שלכם בשליטתכם ללא עמלות פר-טרנזקציה, ללא עלויות מנוי וללא תלות בספק. אתם מקבלים בעלות מלאה על רשומות לקוחות, היסטוריית תשלומים ודוחות כספיים מבלי לשתף נתונים עסקיים רגישים עם ספקי SaaS צד שלישי.