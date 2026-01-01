פרוסו Invoice Ninja בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת חשבוניות, חיובים ותשלומים בקוד פתוח לעצמאים ועסקים קטנים.
בחרו תוכנית VPS עבור Invoice Ninja
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Invoice Ninja
Invoice Ninja היא פלטפורמת קוד פתוח עשירה בתכונות ליצירת חשבוניות, מעקב אחר הוצאות, ניהול לקוחות וקבלת תשלומים. מהימנה על ידי למעלה מ-100,000 עסקים ברחבי העולם, היא תומכת בלמעלה מ-40 שערי תשלום, תזכורות אוטומטיות, חשבוניות חוזרות ומעקב אחר זמן — הכל ביישום אחד באירוח עצמי.
הפעלת Invoice Ninja על שרת VPS משלכם שומרת על הנתונים הפיננסיים שלכם בשליטתכם ללא עמלות פר-טרנזקציה, ללא עלויות מנוי וללא תלות בספק. אתם מקבלים בעלות מלאה על רשומות לקוחות, היסטוריית תשלומים ודוחות כספיים מבלי לשתף נתונים עסקיים רגישים עם ספקי SaaS צד שלישי.
פיצ'רים עיקריים של Invoice Ninja
תשלומים מרובי שערים
קבלו תשלומים באמצעות Stripe, PayPal, Authorize.net, ו-40+ שערי תשלום אחרים ישירות על גבי חשבוניות ללקוחות ללא מנויים נוספים.
חשבוניות חוזרות
אוטומציה של חיובים ללקוחות ריטיינר באמצעות חשבוניות מתוזמנות שנוצרות ונשלחות במחזור מוגדר ללא התערבות ידנית.
מעקב זמן
תעדו שעות עבודה לחיוב באמצעות הטיימר המובנה והמירו זמן מתועד ישירות לשורות פריטים בחשבונית בלחיצה אחת.
פורטל לקוח
העניקו ללקוחות פורטל שירות עצמי ממותג כדי לצפות בחשבוניות, לבצע תשלומים ולהוריד דוחות מבלי ליצור איתכם קשר ישירות.
ניהול הוצאות
עקבו אחר הוצאות עסקיות, צרפו קבלות, והמירו הוצאות לחיובים ללקוחות בתהליך עבודה חלק אחד.
למה להריץ את Invoice Ninja על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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