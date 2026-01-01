Quickwit הוא מנוע חיפוש מבוזר בקוד פתוח, שנכתב ב-Rust ונבנה במיוחד עבור ניהול לוגים, מעקב מבוזר ועומסי עבודה של נראות בכל קנה מידה. הוא מפריד בין חישוב לאחסון, ומאנדקס נתונים ישירות לאחסון אובייקטים, כך שצוותים יכולים לשמור חודשים או שנים של נתוני טלמטריה זמינים בשבריר מהעלות של ערימות לוגים מסורתיות.

אירוח עצמי של Quickwit ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על צינור הנראות שלכם, תאימות מובנית ל-OpenTelemetry ו-Jaeger, ומקור נתונים של Grafana — ללא תמחור לפי מארח, מגבלות שמירה או נעילת ספק הקשורים לפלטפורמות נראות מבוססות SaaS.