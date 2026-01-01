התקינו Quickwit בלחיצה אחת.
מנוע חיפוש מבוסס ענן ליכולת תצפית — חלופת קוד פתוח ל-Datadog, Elasticsearch, Loki ו-Tempo.
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מה אפשר לבנות עם Quickwit
Quickwit הוא מנוע חיפוש מבוזר בקוד פתוח, שנכתב ב-Rust ונבנה במיוחד עבור ניהול לוגים, מעקב מבוזר ועומסי עבודה של נראות בכל קנה מידה. הוא מפריד בין חישוב לאחסון, ומאנדקס נתונים ישירות לאחסון אובייקטים, כך שצוותים יכולים לשמור חודשים או שנים של נתוני טלמטריה זמינים בשבריר מהעלות של ערימות לוגים מסורתיות.
אירוח עצמי של Quickwit ב-VPS משלכם מעניק לכם שליטה מלאה על צינור הנראות שלכם, תאימות מובנית ל-OpenTelemetry ו-Jaeger, ומקור נתונים של Grafana — ללא תמחור לפי מארח, מגבלות שמירה או נעילת ספק הקשורים לפלטפורמות נראות מבוססות SaaS.
פיצ'רים עיקריים של Quickwit
OpenTelemetry מובנה
קליטת לוגים ו-Traces ישירות דרך OTLP gRPC ו-HTTP ללא Sidecars או מיפוי סכימה, ולאחר מכן לבצע עליהם שאילתות תוך שניות.
Jaeger תואם
API של Jaeger gRPC בהטמעה קלה מאפשר לממשק המשתמש (UI) וללקוחות הקיימים של Jaeger לשאול שאילתות על טרייסים המגובים ב-Quickwit ללא שינויים כלשהם באפליקציה.
חיפוש בפחות משנייה
אינדוקס המופעל על ידי Tantivy מספק שאילתות טקסט מלא ומובנות על פני טרה-בייטים של לוגים וספאנים עם תגובות בשיהוי נמוך.
קצה עורפי של אחסון אובייקטים
מאנדקס נתונים ישירות לאחסון תואם S3, כך שהשמירה זולה וגמישה — שמרו חודשים של טלמטריה ללא כונני SSD יקרים.
מקור נתונים של Grafana
תוסף Grafana הרשמי הופך את Quickwit למקור יומנים ועקבות מהשורה הראשונה לצד לוחות מחוונים של Prometheus ו-Loki.
קליטה ללא סכימה
מיפוי דינמי מאפשר לכם לקלוט JSON חצי-מובנה מבלי להגדיר סכימה מראש, עם סכימות קפדניות אופציונליות כשאתם זקוקים להן.
למה להריץ את Quickwit על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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