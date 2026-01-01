התקינו iTop בלחיצה אחת.
פלטפורמת ITSM בקוד פתוח ו-CMDB לניהול שירותי IT, תשתית ותהליכי תמיכה.
בחרו תוכנית VPS עבור iTop
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם iTop
iTop (פורטל תפעול IT) היא פלטפורמת ניהול שירותי IT מבוססת ווב בקוד פתוח מלא, הבנויה סביב שיטות העבודה המומלצות של ITIL. היא משלבת מסד נתונים עוצמתי לניהול תצורה עם מודולים של Helpdesk, ניהול אירועים, בעיות, שינויים וניהול שירותים — הכל ביישום אחד באירוח עצמי.
בניגוד לכלי ITSM מסוג SaaS שגובים תשלום לפי סוכן, אירוח עצמי של iTop ב-VPS משלכם מעניק לצוות ה-IT שלכם שליטה מלאה על הנתונים, ההתאמה האישית והאינטגרציות שלכם. אתם יכולים להרחיב את iTop באמצעות תוספים מ-iTop Hub כדי להתאים אותו לתהליכי העבודה התפעוליים הספציפיים שלכם.
פיצ'רים עיקריים של iTop
CMDB משולב
מעקב אחר כל נכסי ה-IT ומערכות היחסים ביניהם במסד נתונים הניתן להתאמה אישית מלאה עם ניתוח השפעה גרפי.
אירוע ומוקד תמיכה
טפלו בפניות תמיכה עם מעקב SLA, התראות משתמשים, ויומן ביקורת מלא לכל פעולה שבוצעה.
ניהול שינויים
תכננו ואשרו שינויים עם תהליכי עבודה מובנים ששומרים על סביבת ה-IT שלכם יציבה וניתנת למעקב.
קטלוג שירות
הגדירו ונהלו היצעי שירות, חוזים ויעדי SLA בכל ארגון ה-IT שלכם.
ניתן להרחבה באמצעות תוספים
הרחיבו את iTop עם הרחבות קהילתיות ומסחריות מ-iTop Hub מבלי לשנות את קוד הליבה.
למה להריץ את iTop על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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