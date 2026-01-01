iTop (פורטל תפעול IT) היא פלטפורמת ניהול שירותי IT מבוססת ווב בקוד פתוח מלא, הבנויה סביב שיטות העבודה המומלצות של ITIL. היא משלבת מסד נתונים עוצמתי לניהול תצורה עם מודולים של Helpdesk, ניהול אירועים, בעיות, שינויים וניהול שירותים — הכל ביישום אחד באירוח עצמי.

בניגוד לכלי ITSM מסוג SaaS שגובים תשלום לפי סוכן, אירוח עצמי של iTop ב-VPS משלכם מעניק לצוות ה-IT שלכם שליטה מלאה על הנתונים, ההתאמה האישית והאינטגרציות שלכם. אתם יכולים להרחיב את iTop באמצעות תוספים מ-iTop Hub כדי להתאים אותו לתהליכי העבודה התפעוליים הספציפיים שלכם.