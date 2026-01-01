useSend היא אלטרנטיבה בקוד פתוח ל-Resend, SendGrid ו-Postmark, המאפשרת לכם לשלוט באופן מלא על כל ערימת שליחת האימיילים שלכם. היא בנויה על Next.js עם AWS SES כבסיס המסירה, ומספקת API REST נקי ושער SMTP עבור אימיילים טרנזקציונליים ושיווקיים כאחד — ללא עמלות לפי אימייל או תלות בספק.

אירוח עצמי של useSend על ה-VPS שלכם שם את דומייני השליחה, רשימות המנויים וניתוח האימיילים שלכם בשליטתכם המלאה. אתם מקבלים לוח בקרה מאוחד לניטור יכולת מסירה, ניהול דומיינים, טיפול בהחזרות (bounces) ו-webhooks, ותזמון קמפיינים — הכל מתשתית שבבעלותכם.