התקינו useSend בהתקנה בלחיצה אחת.
תשתית קוד פתוח לשליחת אימיילים — ארחו בעצמכם את פלטפורמת האימייל הטרנזקציונלי והשיווקי שלכם.
בחרו תוכנית VPS עבור useSend
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם useSend
useSend היא אלטרנטיבה בקוד פתוח ל-Resend, SendGrid ו-Postmark, המאפשרת לכם לשלוט באופן מלא על כל ערימת שליחת האימיילים שלכם. היא בנויה על Next.js עם AWS SES כבסיס המסירה, ומספקת API REST נקי ושער SMTP עבור אימיילים טרנזקציונליים ושיווקיים כאחד — ללא עמלות לפי אימייל או תלות בספק.
אירוח עצמי של useSend על ה-VPS שלכם שם את דומייני השליחה, רשימות המנויים וניתוח האימיילים שלכם בשליטתכם המלאה. אתם מקבלים לוח בקרה מאוחד לניטור יכולת מסירה, ניהול דומיינים, טיפול בהחזרות (bounces) ו-webhooks, ותזמון קמפיינים — הכל מתשתית שבבעלותכם.
פיצ'רים עיקריים של useSend
REST API ו-SMTP
שלחו מיילים באמצעות REST API ידידותי למפתחים או SMTP סטנדרטי — תואם לשילוב מיידי עם יישומים וספריות אימייל קיימים.
אנליטיקה של משלוחים
עקבו אחר מיילים שנמסרו, שנפתחו, שלחצו עליהם ושחזרו בזמן אמת עם לוח מחוונים לניתוח נתונים מובנה.
ניהול דומיינים
הוסיפו ואמתו דומייני שליחה מותאמים אישית עם הנחיות רשומות DNS, תוך שמירה על מוניטין האימייל קשור לתשתית שלכם.
שליחה מתוזמנת
הצב מיילים בתור לשליחה עתידית באמצעות ה-Schedule API, המאפשר קמפיינים מדורגים וזרימות טרנזקציונליות מודעות לאזור זמן.
אירועי Webhook
קבלו אירועי מסירה בזמן אמת — הקפצות, תלונות, פתיחות והקלקות — באמצעות Webhooks הניתנים להגדרה לצורך עיבוד נוסף.
למה להריץ את useSend על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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