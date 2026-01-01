הטמיעו Fusion RSS בהתקנה בלחיצה אחת.
קורא RSS קל משקל באירוח עצמי עם ממשק משתמש אינטרנטי נקי, קיצורי מקלדת ותמיכה ב-Fever API.
בחרו תוכנית VPS עבור Fusion RSS
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Fusion RSS
Fusion הוא קורא RSS מינימליסטי בקוד פתוח שנכתב ב-Go, המתמקד בתהליך עבודה מהיר ונטול הסחות דעת לקריאה. הוא מנתח פידים של RSS ו-Atom, מגלה אוטומטית פידים מכתובות אתרים, ומארגן מנויים לקבוצות תוך מעקב אחר מצב לא נקרא, סימניות וחיפוש טקסט מלא בכל הספרייה שלכם.
אירוח עצמי של Fusion ב-VPS שלכם שומר את רשימת המנויים והיסטוריית הקריאה שלכם מחוץ לשירותי צד שלישי, ותאימות ה-Fever API שלו מאפשרת ללקוחות מובייל מקוריים כמו Reeder, Unread ו-FeedMe לסנכרן מול המופע שלכם במקום מול אגרגטור ענן.
פיצ'רים עיקריים של Fusion RSS
תמיכה ב-Fever API
סנכרון מאמרים ללקוחות iOS, Android, ו-desktop מקוריים כמו Reeder, Unread, ו-FeedMe באמצעות ה-API המובנה התואם ל-Fever.
קורא מונחה מקלדת
קיצורי דרך בסגנון Google Reader מאפשרים לכם למיין מאות כתבות בכל סשן מבלי לעזוב את המקלדת.
אוטו-גילוי פיד
הדביקו כל כתובת אתר ו-Fusion מאתרת את פיד ה-RSS או Atom באופן אוטומטי, עם ארגון קבוצות לרשימות מנויים מסודרות.
PWA רספונסיבי
אפליקציית אינטרנט מתקדמת להתקנה מספקת חווית קריאה בתחושה טבעית בטלפונים, טאבלטים ודפדפני מחשב שולחני.
כניסה יחידה של OIDC
שילוב אופציונלי של OpenID Connect מאפשר אימות מול Keycloak, Authelia, או כל ספק זהויות תואם.
לא AI מיותר
מתעלם בכוונה מתכונות סיכום והמלצה של AI כדי לשמור על הקורא ממוקד, קל משקל וצפוי.
למה להריץ את Fusion RSS על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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