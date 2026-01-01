Fusion הוא קורא RSS מינימליסטי בקוד פתוח שנכתב ב-Go, המתמקד בתהליך עבודה מהיר ונטול הסחות דעת לקריאה. הוא מנתח פידים של RSS ו-Atom, מגלה אוטומטית פידים מכתובות אתרים, ומארגן מנויים לקבוצות תוך מעקב אחר מצב לא נקרא, סימניות וחיפוש טקסט מלא בכל הספרייה שלכם.

אירוח עצמי של Fusion ב-VPS שלכם שומר את רשימת המנויים והיסטוריית הקריאה שלכם מחוץ לשירותי צד שלישי, ותאימות ה-Fever API שלו מאפשרת ללקוחות מובייל מקוריים כמו Reeder, Unread ו-FeedMe לסנכרן מול המופע שלכם במקום מול אגרגטור ענן.