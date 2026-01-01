פרוסו Hi.Events בהתקנה בלחיצה אחת.
פלטפורמת ניהול אירועים וכרטוס בקוד פתוח לכנסים, סדנאות ומפגשים.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Hi.Events
Hi.Events היא פלטפורמת ניהול אירועים ומכירת כרטיסים מודרנית, בקוד פתוח, שנבנתה עבור מארגנים שרוצים שליטה מלאה על האירועים שלהם מבלי לשלם עמלות לכל כרטיס לפלטפורמות מסחריות. היא מטפלת במחזור החיים המלא של האירוע — החל מפרסום דפי אירועים ומכירת כרטיסים, דרך צ'ק-אין למשתתפים וניתוח מכירות — הכל מלוח בקרה מאוחד.
אירוח עצמי של Hi.Events על גבי VPS משלכם שומר את נתוני המשתתפים, הגדרות התשלום ותוכן האירוע בשליטתכם. במקום לאבד אחוז מכל כרטיס לספק SaaS, אתם משלמים עלות VPS קבועה ללא קשר למספר הכרטיסים שאתם מוכרים, ואתם יכולים להתאים אישית את הפלטפורמה כך שתתאים למותג שלכם.
פיצ'רים עיקריים של Hi.Events
דפי אירוע הניתנים להתאמה אישית
בנו דפי אירועים ממותגים עם דומיינים מותאמים אישית, לוגואים משלכם, ופריסות עמוד בית מותאמות שמתאימות לארגון שלכם.
מכירות כרטיסים Stripe
למכור כרטיסים בתשלום ובחינם עם אינטגרציית Stripe מובנית, קודי פרומו, מגבלות קיבולת וכללי תמחור מדורגים.
צ'ק-אין QR
אימות משתתפים בכניסה באמצעות כרטיסי QR וממשק צ'ק-אין מובנה המיועד לצוות במכשירים ניידים.
ניהול הזמנות
עקבו אחר הזמנות, הנפיקו החזרים כספיים, שלחו מחדש כרטיסים, וייצאו רשימות משתתפים להדפסת תגים או למעקבים לאחר האירוע.
ניתוח מכירות
עקבו אחר מכירות כרטיסים, הכנסות ומגמות נוכחות בזמן אמת, באמצעות לוחות מחוונים מובנים ודיווח פר-אירוע.
REST API ו-Webhooks
שלבו Hi.Events עם CRMs, רשימות תפוצה, או תהליכי עבודה מותאמים אישית באמצעות REST API מתועד ומערכת Webhook.
למה להריץ את Hi.Events על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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