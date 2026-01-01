Hi.Events היא פלטפורמת ניהול אירועים ומכירת כרטיסים מודרנית, בקוד פתוח, שנבנתה עבור מארגנים שרוצים שליטה מלאה על האירועים שלהם מבלי לשלם עמלות לכל כרטיס לפלטפורמות מסחריות. היא מטפלת במחזור החיים המלא של האירוע — החל מפרסום דפי אירועים ומכירת כרטיסים, דרך צ'ק-אין למשתתפים וניתוח מכירות — הכל מלוח בקרה מאוחד.

אירוח עצמי של Hi.Events על גבי VPS משלכם שומר את נתוני המשתתפים, הגדרות התשלום ותוכן האירוע בשליטתכם. במקום לאבד אחוז מכל כרטיס לספק SaaS, אתם משלמים עלות VPS קבועה ללא קשר למספר הכרטיסים שאתם מוכרים, ואתם יכולים להתאים אישית את הפלטפורמה כך שתתאים למותג שלכם.