התקינו LinkStack בלחיצה אחת.
פלטפורמת לינק ביו באירוח עצמי לבניית דפי נחיתה ממותגים עם קישורים ללא הגבלה ושליטה מלאה בעיצוב.
בחרו תוכנית VPS עבור LinkStack
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם LinkStack
LinkStack היא פלטפורמת קישורים בביו בקוד פתוח המאפשרת ליוצרים, עסקים וארגונים לרכז את כל הקישורים החשובים שלהם בדף נחיתה אחד הניתן להתאמה אישית. בנויה על PHP ו-Laravel, היא מגיעה עם קישורים ללא הגבלה, ערכות נושא מותאמות אישית, אייקונים חברתיים, ניתוח קליקים ותמיכה בריבוי משתמשים מחוץ לקופסה — תכונות שחלופות מסחריות כמו Linktree בדרך כלל נועלות מאחורי שכבות בתשלום.
אירוח עצמי של LinkStack ב-VPS משלכם שומר על ניתוח המבקרים, נתוני הקליקים ותצורת הדף בשליטתכם המלאה, ללא דמי מנוי לכל דף, ללא פרסומות מוזרקות בשכבות חינמיות, וללא סיכון שהקישור בביו שלכם יושעה על ידי פלטפורמת צד שלישי. חברו דומיין מותאם אישית דרך Traefik והדף הופך לחלק ממותג מלא של התשתית שלכם.
פיצ'רים עיקריים של LinkStack
קישורים ללא הגבלה
הוסיפו כמה קישורים, קטעים ועמודים שאתם צריכים ללא מגבלות חודשיות, הגבלות פריטים או עמלות לכל קישור מספק SaaS.
ערכות נושא מותאמות אישית
בחרו מבין ערכות נושא מובנות או עצבו מחדש דפים באופן מלא עם CSS מותאם אישית, רקעים, צורות כפתורים ואנימציות כדי להתאים למותג שלכם.
ניתוח נתונים מובנה
מעקב אחר צפיות בדפים וספירת קליקים לכל קישור בתוך לוח הניהול, מבלי להזריק פיקסלי מעקב של צד שלישי לדפדפני המבקרים שלכם.
תמיכה מרובת משתמשים
אירוח דפים עבור צוותים שלמים או סוכנויות, עם חשבונות משתמשים נפרדים, גישה מבוססת תפקידים וניהול מרכזי במופע אחד.
סמלים חברתיים ומותאמים אישית
הוסיפו אייקונים לרשתות חברתיות מובילות, בנוסף לאייקונים מותאמים אישית שהועלו, כך שהקישורים יישארו עקביים ויזואלית וניתנים לזיהוי מיידי.
מעדכן בלחיצה אחת
החילו גרסאות חדשות ישירות מלוח הניהול באמצעות העדכון המובנה, תוך שמירה על עדכניות המופע שלכם מבלי לבנות מחדש את הקונטיינר.
למה להריץ את LinkStack על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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