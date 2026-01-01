GreptimeDB הוא מסד נתונים בקוד פתוח לניטור, שנבנה ב-Rust, המאחסן מדדים, יומנים ועקבות כאירועים רחבים במנוע עמודתי יחיד. מסד נתונים אחד מחליף את השלישייה הטיפוסית של Prometheus, Loki ו-Elasticsearch, ומאפשר לכם לצרף נתונים בין אותות ב-SQL ולהגיש לוחות מחוונים, התראות וסוכני AI מ-backend אחד במקום שלושה.

אירוח עצמי של GreptimeDB על גבי VPS משלכם שומר על טלמטריה בעלת קרדינליות גבוהה בשליטתכם, ללא חיוב SaaS לפי נקודת נתונים, ואותו מופע תומך ב-Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL ו-InfluxDB line protocol — כך שקולטים ולוחות מחוונים קיימים מתחברים ללא צורך בכתיבה מחדש.