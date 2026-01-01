עד 69% הנחה עבור GreptimeDB

התקינו GreptimeDB בלחיצה אחת.

מסד נתונים מאוחד בקוד פתוח ליכולת תצפית עבור מדדים, יומנים ועקבות, עם SQL ו-PromQL על מנוע יחיד.

השיקו את האפליקציה שלכם באופן מיידי
גיבויים שבועיים אוטומטיים בחינם
VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
התקינו GreptimeDB בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור GreptimeDB

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
64% הנחה
KVM 2
90.99
32.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם GreptimeDB

GreptimeDB הוא מסד נתונים בקוד פתוח לניטור, שנבנה ב-Rust, המאחסן מדדים, יומנים ועקבות כאירועים רחבים במנוע עמודתי יחיד. מסד נתונים אחד מחליף את השלישייה הטיפוסית של Prometheus, Loki ו-Elasticsearch, ומאפשר לכם לצרף נתונים בין אותות ב-SQL ולהגיש לוחות מחוונים, התראות וסוכני AI מ-backend אחד במקום שלושה.

אירוח עצמי של GreptimeDB על גבי VPS משלכם שומר על טלמטריה בעלת קרדינליות גבוהה בשליטתכם, ללא חיוב SaaS לפי נקודת נתונים, ואותו מופע תומך ב-Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL ו-InfluxDB line protocol — כך שקולטים ולוחות מחוונים קיימים מתחברים ללא צורך בכתיבה מחדש.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של GreptimeDB

מודל נתונים מאוחד

אחסנו מדדים, יומנים ועקבות כאירועים רחבים עם חותמת זמן במנוע עמודתי אחד וצרפו בין אותות באמצעות SQL פשוט.

SQL ו-PromQL

בצעו שאילתה על אותם נתונים עם SQL לניתוח נתונים ו-PromQL לכללי התראה של Grafana — ללא צורך בשכבת שאילתות נפרדת או בשכבת תרגום.

OpenTelemetry מובנה

קליטת OTLP עבור מדדים, יומנים ומעקבים ישירות, ללא סיידקארים של אקספורטרים או ערכות SDK ספציפיות לספקים בין השירותים שלכם לבין מסד הנתונים.

תמיכה רחבה בפרוטוקולים

קבלו כתיבה מרחוק של Prometheus, פרוטוקול שורות של InfluxDB, דחיפה של Loki, ולקוחות MySQL או PostgreSQL באותו מופע להעברות קלות.

לוח מחוונים אינטרנטי מובנה

חקרו טבלאות, הריצו שאילתות SQL ו-PromQL, ובדקו את סטטוס האשכול מממשק משתמש אינטרנטי מובנה מבלי להתקין ממשק קצה נפרד.

אחסון אובייקטים מוכן

הגדירו S3, GCS, או Azure Blob כאחסון ראשי עם מטמון דיסק מקומי כדי לקצץ בעלות השמירה לטווח ארוך בטלמטריה בנפח גבוה.

למה להריץ את GreptimeDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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נסו ללא סיכון עם אחריות להחזר כספי במשך 30 יום. ראו את מדיניות ההחזרים שלנו לפרטים.

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