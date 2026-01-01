התקינו GreptimeDB בלחיצה אחת.
מסד נתונים מאוחד בקוד פתוח ליכולת תצפית עבור מדדים, יומנים ועקבות, עם SQL ו-PromQL על מנוע יחיד.
בחרו תוכנית VPS עבור GreptimeDB
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם GreptimeDB
GreptimeDB הוא מסד נתונים בקוד פתוח לניטור, שנבנה ב-Rust, המאחסן מדדים, יומנים ועקבות כאירועים רחבים במנוע עמודתי יחיד. מסד נתונים אחד מחליף את השלישייה הטיפוסית של Prometheus, Loki ו-Elasticsearch, ומאפשר לכם לצרף נתונים בין אותות ב-SQL ולהגיש לוחות מחוונים, התראות וסוכני AI מ-backend אחד במקום שלושה.
אירוח עצמי של GreptimeDB על גבי VPS משלכם שומר על טלמטריה בעלת קרדינליות גבוהה בשליטתכם, ללא חיוב SaaS לפי נקודת נתונים, ואותו מופע תומך ב-Prometheus remote write, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL ו-InfluxDB line protocol — כך שקולטים ולוחות מחוונים קיימים מתחברים ללא צורך בכתיבה מחדש.
פיצ'רים עיקריים של GreptimeDB
מודל נתונים מאוחד
אחסנו מדדים, יומנים ועקבות כאירועים רחבים עם חותמת זמן במנוע עמודתי אחד וצרפו בין אותות באמצעות SQL פשוט.
SQL ו-PromQL
בצעו שאילתה על אותם נתונים עם SQL לניתוח נתונים ו-PromQL לכללי התראה של Grafana — ללא צורך בשכבת שאילתות נפרדת או בשכבת תרגום.
OpenTelemetry מובנה
קליטת OTLP עבור מדדים, יומנים ומעקבים ישירות, ללא סיידקארים של אקספורטרים או ערכות SDK ספציפיות לספקים בין השירותים שלכם לבין מסד הנתונים.
תמיכה רחבה בפרוטוקולים
קבלו כתיבה מרחוק של Prometheus, פרוטוקול שורות של InfluxDB, דחיפה של Loki, ולקוחות MySQL או PostgreSQL באותו מופע להעברות קלות.
לוח מחוונים אינטרנטי מובנה
חקרו טבלאות, הריצו שאילתות SQL ו-PromQL, ובדקו את סטטוס האשכול מממשק משתמש אינטרנטי מובנה מבלי להתקין ממשק קצה נפרד.
אחסון אובייקטים מוכן
הגדירו S3, GCS, או Azure Blob כאחסון ראשי עם מטמון דיסק מקומי כדי לקצץ בעלות השמירה לטווח ארוך בטלמטריה בנפח גבוה.
למה להריץ את GreptimeDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
הכל חלק ומעולה ב-Hostinger, צ'אט בוט AI + צ'אט אנושי, אם AI לא יכול לפתור את השאלה שלכם. אה, וה-VPS שלהם פשוט אש, בלי עליות ומורדות. תודה לצוות הפיתוח ולכל מי שהיה מעורב. תמשיכו ככה 🚀
סוף סוף חברת אחסון VPS שעושה את זה כמו שצריך! מחיר טוב. פורטל מעולה שמכבד את הזמן של המשתמשים שלו. גיבויים חלקים. תמיכה טובה. אמין. מרגיש יציב כסלע.
פניתי לתמיכה של Hostinger לאחר שאיבדתי גישה לשרת n8n שלי שאירחתי בעצמי, והתרשמתי מאוד. Kodee ומוחמד מצוות התמיכה היו ממש סבלניים ויסודיים.
תודה רבה לקרלה על העזרה בשדרוג N8N הזה ב-Hostinger VPS שלי. מקצועית ובעלת ידע, תודה שוב קרלה.
Hostinger VPS הוא לגמרי יוצא מן הכלל. הוא פשוט תמיד עובד. הוא תמיד מהיר ויציב. אף פעם לא תקוע, אף פעם לא קורס.
החברה מתפקדת מצוין, אני מרוצה מאוד מהשירותים הספציפיים שאני עושה בהם שימוש. הם לא יקרים כמו מקומות אחרים, עם מערכי VPS מעולים ומחירים נהדרים.