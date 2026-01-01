התקינו Songloft בלחיצה אחת.
שרת מוזיקה אישי באירוח עצמי עם API תואם Subsonic, ארגז חול לתוספי JS ו-נגן אינטרנט מובנה.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Songloft
Songloft הוא שרת מוזיקה אישי קל משקל שנכתב ב-Go, שסורק את הספרייה המקומית שלכם, מחלץ עטיפות אלבומים ומטא-דאטה מקובצי MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ו-M4A, ומזרים הכל דרך ממשק ווב מובנה או כל לקוח תואם Subsonic. סביבת ארגז חול של תוסף QuickJS מרחיבה את השרת עם מקורות אודיו מותאמים אישית, ספקי מטא-דאטה ובקרת מכשירים ללא צורך בהידור מחדש של הקובץ הבינארי.
אירוח עצמי של Songloft שומר את אוסף המוזיקה שלכם, היסטוריית ההאזנה שלכם וסשנים מאומתים באמצעות JWT במלואם על ה-VPS שלכם — ללא טלמטריה, ללא ניתוח נתונים של צד שלישי, וללא קטלוג מסחרי מתחלף שמחליט מה נשאר זמין. הקובץ הבינארי ללא CGO פועל בנוחות על חומרה בעלת צריכת חשמל נמוכה, תוך כדי טיפול בהמרת קידוד תוך כדי תנועה וסשנים מרובי מכשירים.
פיצ'רים עיקריים של Songloft
תמיכה ב-Subsonic API
חברו כל לקוח נייד או שולחני תואם Subsonic והזרימו את הספרייה שלכם מבלי להיות נעולים על אפליקציה רשמית אחת.
ארגז חול תוסף JS
תוספים מבוססי QuickJS עם מודל הרשאות ו-hot reload מאפשרים לכם להוסיף מקורות שמע מותאמים אישית, ספקי מטא-דאטה ו-שילובי מכשירים.
סריקת ספרייה מקומית
סריקת תיקיות אוטומטית מחלצת תגיות ועטיפות אלבומים מקובצי MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ו-M4A, כדי שהספרייה שלכם תישאר מעודכנת כשאתם מוסיפים שירים.
נגן אינטרנט מובנה
ממשק קצה אינטרנטי מלא מגיע עם התמונה המלאה, ומספק לכם נגן מבוסס דפדפן מוכן לשימוש מיידי, מבלי שתצטרכו לפרוס לקוח נפרד.
אימות JWT
אימות JWT דו-אסימוני עם אסימוני גישה ורענון נפרדים תומך בסשנים מרובי מכשירים וביטול לכל מכשיר.
REST API עם Swagger
API REST מתועד עם ממשק משתמש Swagger מובנה מקל על שילוב Songloft עם לקוחות מותאמים אישית, אוטומציות ולוחות מחוונים.
למה להריץ את Songloft על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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