Songloft הוא שרת מוזיקה אישי קל משקל שנכתב ב-Go, שסורק את הספרייה המקומית שלכם, מחלץ עטיפות אלבומים ומטא-דאטה מקובצי MP3, FLAC, WAV, APE, OGG ו-M4A, ומזרים הכל דרך ממשק ווב מובנה או כל לקוח תואם Subsonic. סביבת ארגז חול של תוסף QuickJS מרחיבה את השרת עם מקורות אודיו מותאמים אישית, ספקי מטא-דאטה ובקרת מכשירים ללא צורך בהידור מחדש של הקובץ הבינארי.

אירוח עצמי של Songloft שומר את אוסף המוזיקה שלכם, היסטוריית ההאזנה שלכם וסשנים מאומתים באמצעות JWT במלואם על ה-VPS שלכם — ללא טלמטריה, ללא ניתוח נתונים של צד שלישי, וללא קטלוג מסחרי מתחלף שמחליט מה נשאר זמין. הקובץ הבינארי ללא CGO פועל בנוחות על חומרה בעלת צריכת חשמל נמוכה, תוך כדי טיפול בהמרת קידוד תוך כדי תנועה וסשנים מרובי מכשירים.