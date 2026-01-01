פרוסו SurrealDB בהתקנה בלחיצה אחת.
מסד נתונים מרובה מודלים המשלב נתוני מסמכים, גרפים, יחסיים, סדרות זמן, גיאומרחביים ווקטוריים באמצעות שפת שאילתות אחת דמוית SQL.
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מה אפשר לבנות עם SurrealDB
SurrealDB היא מסד נתונים מודרני מרובה מודלים שנכתב ב-Rust, המאחד נתוני מסמכים, גרפים, יחסיים, סדרות זמן, גיאומרחביים ווקטוריים למנוע יחיד הנגיש באמצעות SurrealQL — שפת שאילתות דמוית SQL שתוכננה למפתחים שרוצים גמישות מבלי להתמודד עם מספר מסדי נתונים מיוחדים. עם תמיכה מובנית בשאילתות חיות בזמן אמת, הרשאות ברמת שורה ואימות מובנה במסד הנתונים עצמו, SurrealDB יכולה לשמש הן כמסד נתונים והן כ-backend-as-a-service עבור יישומי אינטרנט ומובייל.
אירוח עצמי של SurrealDB על ה-VPS שלכם מעניק למפתחים ולצוותים קטנים מסד נתונים מרובה מודלים עוצמתי ללא תמחור לפי שאילתה של SurrealDB Cloud. ארכיטקטורת הבינארי היחיד שומרת על פריסה ותפעול פשוטים בהשוואה להפעלת מסדי נתונים נפרדים עבור עומסי עבודה של מסמכים, גרפים וסדרות זמן.
פיצ'רים עיקריים של SurrealDB
סוגי נתונים רב-מודל
אחסנו מסמכים, גרפים, שורות יחסיות, סדרות עתיות, נתונים גיאו-מרחביים ווקטורים באותו מסד נתונים ללא שירותים נפרדים עבור כל מודל.
שפת שאילתות SurrealQL
שפת שאילתות דמוית SQL עם הרחבות עבור מעבר גרפים, חיפוש וקטורי, אופרטורים גיאו-מרחביים ושדות מחושבים המובנים בסכימה.
שאילתות חיות בזמן אמת
הירשמו לתוצאות שאילתה חיות דרך ה-WebSocket עבור עדכוני ממשק משתמש (UI) בזמן אמת, ללא סקירה תקופתית או תשתית אפיק אירועים חיצונית.
אבטחה ברמת שורה
הרשאות מפורטות המוטמעות בסכימה מאפשרות לחשוף בבטחה את מסד הנתונים ישירות ללקוחות ווב ומובייל ללא שכבת API מתווכת.
אימות משובץ
אימות מובנה מבוסס משתמשים, היקף ו-JWT הופך את SurrealDB לשימושי כ-Backend-as-a-Service עבור אפליקציות אב-טיפוס.
ממשקי שאילתה מרובים
שאילתה דרך HTTP REST, WebSocket, ספריות לקוח מקוריות עבור JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, ו-PHP — או ישירות דרך SurrealQL CLI.
למה להריץ את SurrealDB על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
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