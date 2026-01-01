עד 69% הנחה עבור SurrealDB

פרוסו SurrealDB בהתקנה בלחיצה אחת.

מסד נתונים מרובה מודלים המשלב נתוני מסמכים, גרפים, יחסיים, סדרות זמן, גיאומרחביים ווקטוריים באמצעות שפת שאילתות אחת דמוית SQL.

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VPS בניהול AI
24.99/חודש
בחרו תוכנית
החזר-כספי מובטח למשך 30-יום
פרוסו SurrealDB בהתקנה בלחיצה אחת.

בחרו תוכנית VPS עבור SurrealDB

66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס
66% הנחה
KVM 1
72.99
24.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦44.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
1 ליבת vCPU
GB 4 של RAM
50 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
4 TB רוחב פס
הפופולרי ביותר
63% הנחה
KVM 2
90.99
33.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦55.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
2 ליבות vCPU
GB 8 של RAM
100 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
8 TB רוחב פס
69% הנחה
KVM 4
159.99
48.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦107.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
4 ליבות vCPU
GB 16 של RAM
200 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
16 TB רוחב פס
65% הנחה
KVM 8
273.99
96.99/חודש
בחירת תוכנית
מתחדש ב-⁦184.99⁩₪/חודש ל-2 שנים. בטלו בכל עת.
8 ליבות vCPU
GB 32 של RAM
400 GB שטח אחסון בדיסק NVMe
32 TB רוחב פס

בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר

מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת
מנהל Docker
גישה מהירה ליומני קונטיינרים
עדכונים בלחיצה בודדת
מעבדי AMD EPYC
אחסון NVMe SSD
מהירות רשת של 1 Gbps
ממשק API ציבורי
מרכזי נתונים ברחבי העולם
דומיין חינם לשנה אחת

כל התוכניות משולמות מראש. התעריף החודשי משקף את מחיר התוכנית הכולל חלקי מספר החודשים בתוכנית שלכם.

מה אפשר לבנות עם SurrealDB

SurrealDB היא מסד נתונים מודרני מרובה מודלים שנכתב ב-Rust, המאחד נתוני מסמכים, גרפים, יחסיים, סדרות זמן, גיאומרחביים ווקטוריים למנוע יחיד הנגיש באמצעות SurrealQL — שפת שאילתות דמוית SQL שתוכננה למפתחים שרוצים גמישות מבלי להתמודד עם מספר מסדי נתונים מיוחדים. עם תמיכה מובנית בשאילתות חיות בזמן אמת, הרשאות ברמת שורה ואימות מובנה במסד הנתונים עצמו, SurrealDB יכולה לשמש הן כמסד נתונים והן כ-backend-as-a-service עבור יישומי אינטרנט ומובייל.

אירוח עצמי של SurrealDB על ה-VPS שלכם מעניק למפתחים ולצוותים קטנים מסד נתונים מרובה מודלים עוצמתי ללא תמחור לפי שאילתה של SurrealDB Cloud. ארכיטקטורת הבינארי היחיד שומרת על פריסה ותפעול פשוטים בהשוואה להפעלת מסדי נתונים נפרדים עבור עומסי עבודה של מסמכים, גרפים וסדרות זמן.

התחילו
מה אפשר לבנות עם {name}

פיצ'רים עיקריים של SurrealDB

סוגי נתונים רב-מודל

אחסנו מסמכים, גרפים, שורות יחסיות, סדרות עתיות, נתונים גיאו-מרחביים ווקטורים באותו מסד נתונים ללא שירותים נפרדים עבור כל מודל.

שפת שאילתות SurrealQL

שפת שאילתות דמוית SQL עם הרחבות עבור מעבר גרפים, חיפוש וקטורי, אופרטורים גיאו-מרחביים ושדות מחושבים המובנים בסכימה.

שאילתות חיות בזמן אמת

הירשמו לתוצאות שאילתה חיות דרך ה-WebSocket עבור עדכוני ממשק משתמש (UI) בזמן אמת, ללא סקירה תקופתית או תשתית אפיק אירועים חיצונית.

אבטחה ברמת שורה

הרשאות מפורטות המוטמעות בסכימה מאפשרות לחשוף בבטחה את מסד הנתונים ישירות ללקוחות ווב ומובייל ללא שכבת API מתווכת.

אימות משובץ

אימות מובנה מבוסס משתמשים, היקף ו-JWT הופך את SurrealDB לשימושי כ-Backend-as-a-Service עבור אפליקציות אב-טיפוס.

ממשקי שאילתה מרובים

שאילתה דרך HTTP REST, WebSocket, ספריות לקוח מקוריות עבור JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET, ו-PHP — או ישירות דרך SurrealQL CLI.

למה להריץ את SurrealDB על Hostinger

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

השיקו בלחיצה אחת

הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.

השיקו בלחיצה אחת

אבטחה שניתן לסמוך עליה

הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.

אבטחה שניתן לסמוך עליה

מנהל Docker מובנה

הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.

מנהל Docker מובנה

מיקום שרת מומלץ:

בודק...

השקה מקומית. צמיחה גלובלית

בחרו מיקום שרת קרוב לקהל שלכם כדי להגביר את מהירויות הטעינה. יש לנו מרכזי נתונים ברחבי צפון אמריקה, אירופה, אסיה ודרום אמריקה.
התחילו
השקה מקומית. צמיחה גלובלית

אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו

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