SurrealDB היא מסד נתונים מודרני מרובה מודלים שנכתב ב-Rust, המאחד נתוני מסמכים, גרפים, יחסיים, סדרות זמן, גיאומרחביים ווקטוריים למנוע יחיד הנגיש באמצעות SurrealQL — שפת שאילתות דמוית SQL שתוכננה למפתחים שרוצים גמישות מבלי להתמודד עם מספר מסדי נתונים מיוחדים. עם תמיכה מובנית בשאילתות חיות בזמן אמת, הרשאות ברמת שורה ואימות מובנה במסד הנתונים עצמו, SurrealDB יכולה לשמש הן כמסד נתונים והן כ-backend-as-a-service עבור יישומי אינטרנט ומובייל.

אירוח עצמי של SurrealDB על ה-VPS שלכם מעניק למפתחים ולצוותים קטנים מסד נתונים מרובה מודלים עוצמתי ללא תמחור לפי שאילתה של SurrealDB Cloud. ארכיטקטורת הבינארי היחיד שומרת על פריסה ותפעול פשוטים בהשוואה להפעלת מסדי נתונים נפרדים עבור עומסי עבודה של מסמכים, גרפים וסדרות זמן.