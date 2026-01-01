התקינו BookStack בלחיצה אחת.
פלטפורמת ויקי באירוח עצמי עם היררכיה מובנית של ספרים, פרקים ועמודים לתיעוד צוות מאורגן.
בחרו תוכנית VPS עבור BookStack
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם BookStack
BookStack היא ויקי חינמית, בקוד פתוח, הבנויה על Laravel, שמארגנת תיעוד להיררכיה בת שלוש שכבות של ספרים, פרקים ודפים — המשקפת את האופן שבו אנשים חושבים באופן טבעי על תוכן מובנה. עורך WYSIWYG, מצב Markdown מובנה ושילוב דיאגרמות של draw.io מאפשרים לצוותים לכתוב ולאייר תיעוד מבלי לעזוב את הפלטפורמה.
אירוח עצמי של BookStack על גבי VPS משלכם שומר על תיעוד פנימי רגיש — ספרי הפעלה, החלטות ארכיטקטורה, מדיניות משאבי אנוש — כולו בתוך התשתית שלכם, ללא עלויות לפי משתמש וללא גישה של צד שלישי לתוכן שלכם. הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרות לכם לשלוט בדיוק מי יכול לקרוא או לערוך כל חלק ממאגר הידע.
פיצ'רים עיקריים של BookStack
היררכיה מובנית
ספרים, פרקים ועמודים שומרים על תיעוד מאורגן וקל לניווט ככל שבסיס הידע גדל לאלפי ערכים.
WYSIWYG ועורכי Markdown
כותבים בוחרים את חווית העריכה המועדפת עליהם — עורך בלוקים ויזואלי או Markdown גולמי עם תצוגה מקדימה חיה — על בסיס כל עמוד בנפרד.
הרשאות מבוססות תפקידים
בקרת גישה מדויקת ברמת ספר, פרק ועמוד מאפשרת לכם לפלח תיעוד בין צוותים, קבלני משנה וקוראים ציבוריים.
חיפוש טקסט מלא
חיפוש מהיר בכל טקסט הדף, כותרות ומטא-דאטה מאפשר למשתמשים למצוא תשובות מבלי שיצטרכו לדעת היכן התוכן מאוחסן.
היסטוריית גרסאות הדף
כל עריכה מתועדת בגרסאות עם הצגת הבדלים ושיחזור בלחיצה אחת, המספקת תיעוד ביקורת ורשת ביטחון לתיעוד שיתופי.
למה להריץ את BookStack על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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