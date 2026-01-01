BookStack היא ויקי חינמית, בקוד פתוח, הבנויה על Laravel, שמארגנת תיעוד להיררכיה בת שלוש שכבות של ספרים, פרקים ודפים — המשקפת את האופן שבו אנשים חושבים באופן טבעי על תוכן מובנה. עורך WYSIWYG, מצב Markdown מובנה ושילוב דיאגרמות של draw.io מאפשרים לצוותים לכתוב ולאייר תיעוד מבלי לעזוב את הפלטפורמה.

אירוח עצמי של BookStack על גבי VPS משלכם שומר על תיעוד פנימי רגיש — ספרי הפעלה, החלטות ארכיטקטורה, מדיניות משאבי אנוש — כולו בתוך התשתית שלכם, ללא עלויות לפי משתמש וללא גישה של צד שלישי לתוכן שלכם. הרשאות מבוססות תפקידים מאפשרות לכם לשלוט בדיוק מי יכול לקרוא או לערוך כל חלק ממאגר הידע.