Forgejo היא שירות Git מונחה-קהילה ובאירוח עצמי, שצמח כפורק של Gitea עם דגש חזק על שקיפות והעצמת משתמשים. הוא מספק כל מה שצוותים צריכים כדי לארח, לשתף פעולה ולנהל פרויקטי תוכנה – מניהול מאגרים וסקירת קוד ועד מעקב אחר באגים, ויקיז ו-CI/CD Actions מובנים – בחבילה קלת משקל ויעילה במשאבים שרצה בנוחות על VPS קטן.

אירוח עצמי של תשתית ה-Git שלכם עם Forgejo פירושו בעלות מלאה על קוד המקור שלכם, ללא תלות בפלטפורמות צד שלישי, ועמידה מלאה בדרישות ריבונות נתונים. אתם מקבלים תכונות שיתוף פעולה ברמה ארגונית ללא תמחור לפי משתמש או הסיכון לשינויי מדיניות מספקים חיצוניים שינעלו את הצוות שלכם מחוץ למאגרים שלהם.