התקינו את Forgejo בלחיצה אחת.
שירות Git קל משקל באירוח עצמי עם ממשק אינטרנט מלא, בקשות משיכה, מעקב אחר בעיות וצינורות CI/CD.
בחרו תוכנית VPS עבור Forgejo
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Forgejo
Forgejo היא שירות Git מונחה-קהילה ובאירוח עצמי, שצמח כפורק של Gitea עם דגש חזק על שקיפות והעצמת משתמשים. הוא מספק כל מה שצוותים צריכים כדי לארח, לשתף פעולה ולנהל פרויקטי תוכנה – מניהול מאגרים וסקירת קוד ועד מעקב אחר באגים, ויקיז ו-CI/CD Actions מובנים – בחבילה קלת משקל ויעילה במשאבים שרצה בנוחות על VPS קטן.
אירוח עצמי של תשתית ה-Git שלכם עם Forgejo פירושו בעלות מלאה על קוד המקור שלכם, ללא תלות בפלטפורמות צד שלישי, ועמידה מלאה בדרישות ריבונות נתונים. אתם מקבלים תכונות שיתוף פעולה ברמה ארגונית ללא תמחור לפי משתמש או הסיכון לשינויי מדיניות מספקים חיצוניים שינעלו את הצוות שלכם מחוץ למאגרים שלהם.
פיצ'רים עיקריים של Forgejo
אחסון Git מלא
אחסנו מאגרים עם גישת SSH ו-HTTPS, הגנת ענפים, וצופה הבדלים מבוסס אינטרנט לסקירת קוד.
Pull Requests ו-סקירות
זרימת עבודה מובנית לסקירת קוד עם הערות מוטבעות, דרישות אישור ואסטרטגיות מיזוג לבקרת איכות.
מעקב אחר בעיות
כלי מעקב אחר בעיות מובנה עם תוויות, אבני דרך ולוחות פרויקטים לניהול העבודה לצד הקוד שאליו היא קשורה.
פעולות CI/CD מובנות
אוטומציה תואמת GitHub Actions מאפשרת להריץ בדיקות ופריסות ישירות ב-Forgejo ללא שירותי CI חיצוניים.
מאגר חבילות
אחסנו תמונות Docker, חבילות NPM וארטיפקטים אחרים באותה פלטפורמה כמו קוד המקור שלכם לשרשרת אספקה מאוחדת.
תמיכה בפדרציה
פדרציה מבוססת ActivityPub מאפשרת שיתוף פעולה בין-מופעים, ומפחיתה את התלות בכל ספק אירוח מרכזי יחיד.
למה להריץ את Forgejo על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
אני מרוצה בטירוף משירותי VPS של Hostinger! זמן הפעולה תמיד מעולה, מה שמאפשר לאתר שלי לרוץ בצורה חלקה. בכל פעם שהצטרכתי עזרה, צוות התמיכה הטכנית היה מהיר, מקצועי ובאמת מועיל.
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