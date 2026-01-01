פרוסו Mongo Express בהתקנה בלחיצה אחת.
ממשק ניהול מבוסס ווב עבור MongoDB שמאפשר לכם לעיין, לערוך ולנהל מסדי נתונים דרך דפדפן.
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בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Mongo Express
Mongo Express הוא ממשק משתמש ווב קל משקל בקוד פתוח עבור MongoDB שנבנה עם Node.js ו-Bootstrap 5. הוא מאפשר לך להתחבר למופע MongoDB ולהתחיל מיד לגלוש במסדי נתונים, לחקור אוספים, לערוך מסמכים ולהריץ שאילתות — הכל מלשונית דפדפן, ללא צורך בלקוח מסד נתונים מקומי. הממשק מטפל בפעולות CRUD מלאות על פני מסדי נתונים, אוספים ומסמכים בודדים, ותומך במגוון המלא של סוגי נתונים BSON כך שמסמכים מוצגים ונערכים בצורה מדויקת.
אירוח עצמי של Mongo Express לצד מסד הנתונים שלך ב-MongoDB ב-VPS שומר על שני השירותים באותה רשת פרטית, כך שפורט מסד הנתונים שלך לעולם אינו נחשף לאינטרנט בעוד שממשק הניהול נשאר נגיש באמצעות HTTPS דרך Traefik.
פיצ'רים עיקריים של Mongo Express
פעולות CRUD מלאות
יצירה, קריאה, עדכון ומחיקה של מסדי נתונים, אוספים ומסמכים באמצעות ממשק דפדפן נקי מבלי לכתוב פקודות Shell כלשהן.
עורך מסמכים מוטבע
ערכו מסמכים ישירות בממשק המשתמש עם תמיכה מלאה בסוגי BSON, כך שערכים כמו ObjectId, Date ו-NumberLong מטופלים כהלכה.
ייבוא וייצוא אוסף
ייבוא וייצוא נתוני אוסף בפורמט JSON עבור העברות, גיבויים, או לשיתוף תצלומי מצב של מערכי נתונים בין סביבות.
ניהול אינדקס
צפו, צרו ומחקו אינדקסים בכל אוסף כדי להבין ולייעל את ביצועי השאילתות מבלי לעזוב את הדפדפן.
ניהול קבצי GridFS
עיינו ונהלו קובצי ענק המאוחסנים בדליי MongoDB GridFS ישירות דרך ממשק המשתמש.
למה להריץ את Mongo Express על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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