Mongo Express הוא ממשק משתמש ווב קל משקל בקוד פתוח עבור MongoDB שנבנה עם Node.js ו-Bootstrap 5. הוא מאפשר לך להתחבר למופע MongoDB ולהתחיל מיד לגלוש במסדי נתונים, לחקור אוספים, לערוך מסמכים ולהריץ שאילתות — הכל מלשונית דפדפן, ללא צורך בלקוח מסד נתונים מקומי. הממשק מטפל בפעולות CRUD מלאות על פני מסדי נתונים, אוספים ומסמכים בודדים, ותומך במגוון המלא של סוגי נתונים BSON כך שמסמכים מוצגים ונערכים בצורה מדויקת.

אירוח עצמי של Mongo Express לצד מסד הנתונים שלך ב-MongoDB ב-VPS שומר על שני השירותים באותה רשת פרטית, כך שפורט מסד הנתונים שלך לעולם אינו נחשף לאינטרנט בעוד שממשק הניהול נשאר נגיש באמצעות HTTPS דרך Traefik.