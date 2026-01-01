Twingate Connector הוא הרכיב המקומי של פלטפורמת גישת רשת באפס אמון (ZTNA) של Twingate. הוא פועל על ה-VPS שלכם ומקים מנהרות מוצפנות היוצאות בלבד לרליי הענן של Twingate — ללא צורך בחוקי חומת אש נכנסים, ללא פורטים פתוחים, וללא תצורת לקוח VPN עבור הצוות שלכם.

אירוח עצמי של הקונקטור על VPS ממקם אותו קרוב למשאבים הפרטיים שלכם, ומאפשר בקרת גישה מבוססת זהות ברמת המשאב. רק משתמשים מאומתים ומורשים במכשירים מאושרים יכולים להגיע לשירותים מוגנים, המחליף את התפשטות ה-VPN המסורתית במדיניות גישה לכל יישום בנפרד.