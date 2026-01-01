התקינו את Twingate Connector בלחיצה אחת.
מחבר גישה לרשת באפס אמון המאבטח גישה למשאבים פרטיים מבלי לחשוף פורטים או לנהל רשתות VPN.
בחרו תוכנית VPS עבור Twingate Connector
בכל תוכנית יש את כל מה שאתם צריכים ויותר
מה אפשר לבנות עם Twingate Connector
Twingate Connector הוא הרכיב המקומי של פלטפורמת גישת רשת באפס אמון (ZTNA) של Twingate. הוא פועל על ה-VPS שלכם ומקים מנהרות מוצפנות היוצאות בלבד לרליי הענן של Twingate — ללא צורך בחוקי חומת אש נכנסים, ללא פורטים פתוחים, וללא תצורת לקוח VPN עבור הצוות שלכם.
אירוח עצמי של הקונקטור על VPS ממקם אותו קרוב למשאבים הפרטיים שלכם, ומאפשר בקרת גישה מבוססת זהות ברמת המשאב. רק משתמשים מאומתים ומורשים במכשירים מאושרים יכולים להגיע לשירותים מוגנים, המחליף את התפשטות ה-VPN המסורתית במדיניות גישה לכל יישום בנפרד.
פיצ'רים עיקריים של Twingate Connector
אין פורטים נכנסים פתוחים
המחבר משתמש בחיבורים יוצאים בלבד, כך שה-VPS שלכם לעולם אינו זקוק לכללי חומת אש נכנסים שחושפים את היקף הרשת שלכם.
גישה מבוססת זהות
החלטות גישה נאכפות לפי משאב ולפי משתמש, ומחליפות גישת VPN רחבה ברמת הרשת במדיניות מפורטת.
אמון התקן
דרוש בדיקות תקינות למכשירים לפני מתן גישה, כדי להבטיח שרק מכשירים מנוהלים ותואמים יוכלו לגשת למשאבים מוגנים.
פריסה פשוטה
פרוסו תוך דקות עם שם רשת ואסימון גישה בלבד — ללא צורך בתצורת שרת VPN מורכבת או ניהול PKI.
למה להריץ את Twingate Connector על Hostinger
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
השיקו בלחיצה אחת
הפעילו את היישום שלכם באופן מיידי עם התקנה מוגדרת מראש. ללא התקנה ידנית או שלבי התקנה מורכבים.
אבטחה שניתן לסמוך עליה
הגנו על היישומים שלכם בעזרת חומת אש מובנית, הגנת DDoS וניטור רצוף.
מנהל Docker מובנה
הריצו ונהלו מספר קונטיינרי Docker ממקום אחד. פרסו, עדכנו ונטרו את הפרויקטים שלכם בקלות.
אחסון VPS של Docker שאפשר לסמוך עליו
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